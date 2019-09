Dezvăluirea momentului: Alexandra a fost văzută în Italia

"Am vorbit cu o fată din Bolzano, care a văzut-o (n.r. pe Alexandra Măceşanu) acolo lângă un apartament. A spus o fata că a văzut-o. Ce mă gândesc este altceva. Gheorghe Dincă pare mafiot, are profilul cuiva care lucra pentru cineva. Clanul din Craiova are în Bari, Veneţia şi Trieste (...) Fetele lucrează în apartamente, bagă pe internet anunţuri", a explicat juralistul italian, la România TV.

Duminică seară, avocatul familiei Alexandru Măceşanu, a declarat la România TV că pe baza investigaţiilor făcute de detectivii particulari angajaţi de Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei, cele două fete dispărute de la Caracal, Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu, se află vii, în Italia, unde ar fi traficate de oameni care au legătură cu Gheorghe Dincă.

"Ştim de două zile că fetele sunt vii", a declarat Aurel Moldovan, la România TV.

El susţine că a aflat informaţia de la detectivii particulari angajaţi de unchiul Alexandrei şi au descoperit legăturile pe care Gheorghe Dincă le avea cu crima organizată.

"Domnul Cumpănaşu a făcut o serie de investigaţii, a angajat pe cont propriu o echipă de detectivi particulari, care a cules informaţii despre această reţea în care este implicat Dincă. Reţeaua duce spre Italia, Bari, şi este coordonată de o altă reţea, albaneză. Din câte ştim, fetele sunt în viaţă, undeva în Italia (...) Dincă făcea parte din două reţele: una coordonată de o reţea albaneză, una care ducea direct direct în Italia, la Bari", a spus avocatul familiei Măceşanu.

