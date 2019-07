Dezvoltare copii: Efectele ecranelor asupra sanatatii copiilor

Potrivit unor studii realizate de Kaiser Family Foundation, copiii, in special adolescentii, petrec in jur de 7 ore pe zi, adica mai mult de 50 de ore pe saptamana in fata ecranului televizorului, computerului sau telefonului. Aproape la fel de mult cat petrece un om mare la serviciu. Iata care sunt si consecintele.

Dezvoltare copii #1: Prea mult timp petrecut in fata ecranului inseamna acumulare de kilograme

Daca un copil petrece mai mult timp in fata ecranului (indiferent ca vorbim de cel al televizorului, calculatorului sau telefonului), asta inseamna ca aloca mai putin timp miscarii fizice. In plus, de obicei in fata televizorului se mai consuma cate o gustare (de cele mai multe ori chipsuri sau bauturi carbogazoase, care numai sanatoase nu sunt). De asemenea, in timpul programelor TV este imposibil ca un copil sa nu vada cel putin o reclama la un produs de tipul fast-food, ceea ce il va incuraja sa uite de stilul de viata sanatos. Tragand o linie si socotind toate cele de mai sus, vei constata ca incet-incet kilogramele in plus vor deveni o povara, atat pentru aspectul fizic si respectul de sine al copilului, cat si pentru sanatatea acestuia.

Semne ca cel mic sta prea mult in fata televizorului/calculatorului:

