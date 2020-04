Diana Roman, recomandări feng shui în timpul pandemiei de COVID-19. Cum să ne pregătim de Paşti

Sarbatorile de Pasti vin cu anumite traditii, cum ar fi aducerea luminii, aprinderea candelei, vopsirea si expunerea intr-un anumit loc a oualor rosii. Atat lumina, lumanarea si candela, cat si ouale rosii reprezinta elementul Foc, element foarte dinamic si extrem de favorabil, daca il plasezi acolo unde trebuie. Daca insa il plasezi in locul nepotrivit, iti poate aduce probleme. Ce fel de probleme?…da, chiar probleme din acelea mari, care au legatura cu perioada actuala, perioada Covidului, scrie Diana Roman pe fengshui-studio.ro.

Explicatie

In orice casa exista stele ale bolii si stele ale necazurilor sau ghinioanelor. Nimeni nu are o casa fara astfel de stele, nici macar un mare maestru feng shui. Aceste stele pot fi permanente, calculate dupa anul constructiei cladirii, pot fi anuale si lunare. Aceste stele sunt profund nocive si , daca nu sunt atat de periculoase intr-o camera in care nu prea stam, ele devin extrem de agresive daca le activam prin prezenta noastra, prin muzica si petreceri, prin elementul Foc.

Elementul feng shui Foc inseamna flacara de lumanare, de candela, semineu, gratar, aragaz cu flacara deschisa, lumina puternica, culoarea rosu si celelalte culori aprinse din gama calda: corai, grena, bordo, fuchsia, roz.

In anul 2020, steaua bolilor se afla in Sud, iar steaua necazurilor si ghinionului in Est.

In luna Dragonului, aprilie, luna sarbatorii Pastelui, steaua luna a bolilor se afla in Sud Est, iar steaua lunara a ghinionului se afla in Nord.

In mod traditional, icoanele si candela se aseaza la est, sau rasarit.

Recomandare

Iti voi sugera doua lucruri, unul de bun simt, iar celalalt din perspectiva feng shui.