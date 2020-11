Dieta cu afine. Slăbeşti până la 5 kg într-o săptămână

Studiile au aratat ca un consum regulat de afine determina scaderea greutatii corporale si, totodata, micsorarea ficatului marit anterior. Ficatul marit este o afectiune strans legata de obezitate si de rezistenta la insulina, care duce la diabet zaharat.

Beneficiile consumului de afine

Afinele sunt bogate in fibre, in vitaminele A, C, E, K, in minerale precum fier, calciu, mangan, zinc, fosfor si seleniu. Totodata, afinele sunt unele dintre cele mai bogate alimente in antioxidanti, fiind bine cunoscut rolul lor in incetinirea procesului de imbatranire. Printre cele mai importante beneficii ale consumului de afine se numara:

Reduc riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare;

Cresc capacitatea de memorare si invatare;

Reduc riscul de diabet, din acest motiv fiind numite "insulina vegetala";

Combat infectiile urinare;

Reduc starile depresive, imbunatatind starea de spirit;

Imbunatasesc digestia;

Previn o varietate de afectiuni oculare precum: degenerescenta maculara, cataracta, miopia, xeroftalmia (uscarea ochilor) si infectiile oculare;

Intaresc sistemul imunitar;

Favorizează eliminarea metalelorgrele din corp.

