Dietă Oana Radu! Cântăreaţa este de nerecunoscut după ce a slăbit 18 kilograme: "Haterii vor spune că e photoshop"

Artista are o dietă proprie, pe care şi-o promovează pe Internet şi cu care a reuşit să slăbească. Oana Radu este extrem de încântată de rezultate, astfel că a realizat o şedinţă foto şi a distribuit imaginile pe reţelele de socializare.

Citește și: Bărbatul care l-a incendiat pe iubitul Oanei Radu se credea Satana

"Haterii vor spune ca e photoshop hahahaha! Transformarea mea a luat sfarsit! In aceste poze ma vedeti pe mine, la 57 de kilograme, de la 75, folosind Dieta 2 ce se va lansa! Aceasta este una muuuuult mai usoara decat prima! Partea misto este ca mi-a transformat total corpul! Sunt foarte fericita! Asa arat eu acum!

De acum inainte urmeaza un drum destul de greu, cel al mentinerii! Am decis sa incep aceasta noua dieta cand am iesit din pandemie, cu 75 de kilograme, greutate ce o aveam de vreo cateva luni, fiindca nu eram suficient de serioasa! M-am remontat si iata ca am ajuns acolo unde mi-am dorit! Vreau sa ii multumesc evident si lui Catalin Dobrescu pentru sustinere si ajutor! Va multumesc si voua pentru toate mesajele, si mult spor in tot ceea ce faceti! Bafta cu noua dieta!", este mesajul postat de Oana Radu.

Haterii vor spune ca e photoshop hahahaha ! Transformarea mea a luat sfarsit ! In aceste poze ma vedeti pe mine, la 57... Publicată de Oana Radu pe Luni, 10 august 2020

Oana Radu se mărită. Când va avea loc evenimentul

Oana Radu și logodnicul ei, Cătălin Dobrescu, se pregătesc să se căsătorească. Deocamdată, cei doi se gândesc să facă doar cununia civilă, evenimentul fiind un restrâns şi nu va fi în Bucureşti. Artista a dat câteva detalii despre fericitul moment care va avea loc în această vară.

În urmă cu câteva luni, vedeta suferea cumplit după moartea iubitului ei, Alin, acesta fiind incendiat în scara blocului de un vecin. La scurt timp, Oana Radu s-a îndrăgostit de Cătălin, bărbatul cu care urmează să se căsătorească în scurt timp.

“Nu este nuntă, este o cununie civilă. Vrem să o facem anul acesta, să fim alături de oamenii frumoși din viața noastră care ne-au susținut, de prieteni și de familie. Facem o petrecere la piscină, undeva în Craiova. Când am planificat totul, fata de acolo, care se ocupă de cele necesare, ne-a zis că poate să ne aducă orice: de la scoici și paste până la burger, dar am zis să nu fie chiar așa. O să vedem”, a declarat Oana Radu.