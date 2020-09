DIGI SPORT LIVE VIDEO Simona Halep - Karolina Pliskova 6-0, 2-1, finala turneului WTA de la Roma 2020 revine Simonei

Update Halep a câștigat primul set cu scorul de 6-0 și în al doilea conducea cu 2-1, dar Pliksova a decis să se retragă, din cauza problemelor medicale.

DIGI SPORT LIVE VIDEO Simona Halep - Karolina Pliskova. Halep a disputat deja două finale la Roma, în 2017 și 2018, ambele pierdute în fața Elinei Svitolina. După semifinala de ieri, a glumit, referindu-se la ucraineancă. „Nu joc contra ei, așa că e un plus”, a spus, zâmbind. „Este un meci pentru titlu, trebuie să gestionez situația ceva mai bine decât în anii anteriori. Va fi un meci greu. Acum sunt mai matură însă, să sperăm că va fi mai bine și că voi câștiga trofeul”, a încheiat ea.

În finala de azi, Simona Halep o va înfrunta pentru a 12-a oară în carieră pe Karolina Pliskova, în fața căreia conduce cu 7-4 în raportul meciurilor directe.

Halep are nu mai puțin de 13 victorii consecutive în circuit, câștigând ultimele două turnee la care a participat (Dubai și Praga)

Ciocnirea cu Pliskova va fi o premieră. Simona Halep nu a întâlnit în acest sezon nicio jucătoare de Top 10 până la finala de la Roma

În drumul către finala de la Roma, Simona Halep a cedat un singur set. Principala favorită de la Foro Italico a trecut de Jasmine Paolini, 6-3, 6-4, Dayana Yastremska, 7-5, 6-4, Yulia Putintseva, 6-2, 2-0 retragere, și Garbine Muguruza, 6-3, 4-6, 6-4.

DIGI SPORT LIVE VIDEO Simona Halep - Karolina Pliskova Ce scrie site-ul WTA, înainte de finala de la Roma, Simona Halep - Karolina Pliskova

Site-ul WTA a făcut o scurtă prezentare a duelului de azi, al 12-lea dintre cele două jucătoare. Campioana noastră conduce clar la "directe", 7-4, şi are o serie "magică": 13 victorii la rând.

"Favorita numărul 1, Simona Halep, şi deţinătoarea trofeului, Karolina Pliskova, se întâlnesc într-un blockbuster pentru titlul turneului de la Roma. Va fi cea de-a 12-a întâlnire între cele două foste număr 1 mondial.

LIVE VIDEO Simona Halep - Karolina Pliskova. Românca, în fața trofeului 22 din carieră

Simona Halep a câștigat două dintre cele patru turnee la care a participat în acest an, la Dubai și Praga. Dacă se va impune și în finala de la Roma, locul doi în clasamentul mondial va ajunge la al 22-lea trofeu WTA din carieră.

De partea cealaltă, Karolina Pliskova va juca la Roma a doua finală din acest sezon, după cea de la Brisbane, câștigată, 6-4, 4-6, 7-5, în fața lui Sloane Stephens.

Halep conduce cu 7-4 la directe, însă Pliskova a câştigat ultima confruntare. Sportivele şi-au împărţit victoriile în cele două partide disputate pe zgură: Halep a câştigat duelul din semifinale, de la Roland Garros, din 2017, în timp ce Pliskova a răzbunat eşecul în sferturile de la Madrid, în 2018.", scriu cei de la WTA.

Karolina Pliskova, loc 4 WTA, e o jucătoare foarte puternică, care servește bine și are jocul optim pentru terenurile tari, rapide, ca hardul sau iarba. Simona a pierdut 3 din ultimele 4 meciuri contra cehoaicei, care spunea într-un interviu celebru că „se roagă ca românca să nu fie pe partea ei de tablou". Ce s-a schimbat, totuși, în abordarea Karolinei Pliskova de a întors ultimele meciuri cu Halep?

DIGI SPORT LIVE VIDEO Simona Halep - Karolina Pliskova. Pliskova: „Victoria de la Fed Cup 2016 mi-a adus încredere"

„Am o relație complicată cu zgura, dar nu o urăsc! Dacă urăsc ceva, urăsc iarba. Nu mai sunt în situație mentală de atunci (nr. 2017, când Pliskova o bătea pe Halep la Madrid, pe zgură), pentru că atunci părea imposibil să o bat pe zgură. Acum, cred că pot să o înving. Am avut multe confruntări bune. Când am bătut-o prima dată, în Fed Cup, suprafața era foarte, foarte lentă și atunci am început să am încredere. Va fi un meci foarte greu, fiindcă ea vine după victoria din Praga și finala de aici, deci arată clar că e într-o formă foarte bună, dar sper să fie o finală bună", a explicat Pliskova la finalul semifinalei câștigate clar cu Vondrousova.