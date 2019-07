Digi Sport va transmite Liga 1 în următoarele cinci sezoane. Meciurile se văd şi la alte două televiziuni

Adunarea Generală a LPF a aprobat în aprilie 2019 vânzarea drepturile TV ale Ligii 1 pe următorii cinci ani, în schimbul sumei de 28 de milioane de euro pe an. Noul contract va intra în vigoare din sezonul care va începe de vineri, 12 iulie 2019, iar suma obţinută este aceeaşi din vechea înţelegere, 27,5 milioane de euro pe sezon.

Încă o televiziune anunţă că va difuza în direct meciurile din Liga 1. Se vede într-o singură reţea de cablu

Iată comunicatul remis mass-media de către RCS-RDS:

"Liga 1 se va vedea și în următoarele cinci sezoane, la Digi Sport!

Spectacolul Ligii 1 se va vedea și în următoarele cinci sezoane pe canalele Digi Sport. Transmisiunile din cadrul competiției interne se vor difuza începând cu primul meci al noului sezon, Voluntari – Sepsi, programat vineri, 12 iulie, de la ora 18:30, la Digi Sport 1.

Dezbaterile în studio și analizele moderate de Radu Naum și Vali Moraru și realizate cu contribuția invitaților speciali ai postului de televiziune – Gabi Balint, Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu, Helmut Duckadam, Ionel Dănciulescu, Ion Crăciunescu, Claudiu Niculescu, Ianis Zicu, Florin Bratu - se vor găsi la loc de cinste în programele Digi Sport și în următorul sezon.

Programul transmisiunilor din Etapa 1 a LIGII 1

Voluntari vs. Sepsi Sfântu Gheorghe - vineri, 12 iulie, 18:30, la Digi Sport 1

Astra vs. Botoşani – sâmbătă, 13 iulie, 18:00, la Digi Sport 1

CFR Cluj vs. Politehnica Iași – sâmbătă, 13 iulie, 21:00, la Digi Sport 1

Universitatea Craiova vs. Academica Clinceni – duminică, 14 iulie, 18:00, la Digi Sport 1

FCSB vs. Hermannstadt – duminică, 14 iulie, 21:00, la Digi Sport 1

Gaz Metan Mediaş vs. Chindia Târgovişte – luni, 15 iulie, 18:00, la Digi Sport 1

Viitorul vs. Dinamo – luni, 15 iulie, 21:00, la Digi Sport 1

Televiziunile Digi Sport oferă iubitorilor sportului cu balonul rotund acces la cele mai importante campionate europene de fotbal, UEFA Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Ligue 1 și Bundesliga. Formula 1, cupele europene, campionatele mondiale și continentale de handbal se văd, de asemenea, la Digi Sport. Fanii tenisului se bucură în exclusivitate la Digi Sport de 50 de turnee WTA. Digi Sport difuzează și turneele ATP 1000 și 500, Fed Cup și Cupa Davis".