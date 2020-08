Dinamo ar putea scăpa de retrogradare. LPF vrea să schimbe sistemul, cu 16 echipe în Liga 1

"1. Îmi pare rău că Federatia Romana de Fotbal si unele cluburi din Liga I au refuzat modificarea calendarului competitional al Ligii I in sensul mutarii etapei a 14-a a play-out-ului la data de 18 august. In acest fel ar fi putut fi programate, chiar daca la un interval foarte scurt, cele 5 meciuri restante ale echipei Dinamo Bucuresti, iar play-out-ul Ligii I s-ar fi putut incheia pe terenul de joc. Meciul de baraj s-ar fi putut disputa intr-o singura mansa la data de 21 august, iar data de incepere a sezonului urmator ar fi fost 29 august.

2. Refuzul modificarii calendarului competitional al Ligii I a determinat obligativitatea stabilirii unor criterii de departajare in vederea intocmirii clasamentului final al play-out-ului. Cele doua criterii de departajare puse in discutia cluburilor au fost: (a) puncte per meci raportat la toate jocurile din acest sezon (nr. puncte acumulate in sezonul regular+nr. puncte acumulate in play-out/nr. total de jocuri disputate in acest sezon) si (b) puncte per meci raportat numai la jocurile din play-out (nr. puncte acumulate in play-out/ nr. total de jocuri disputate in play-out). Trebuie mentionat ca solicitarea adresata ieri cluburilor din Liga I de a-si exprima un punct de vedere cu privire la aceste criterii de departajare s-a facut doar cu titlu consultativ, o decizie finala asupra modalitatii de intocmire a clasamentului actualei editii a play-out-ului Ligii I urmand sa fie luata de catre Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal. De altfel, ar fi imposibil ca echipele angrenate in play-out sa ia o decizie finala cu privire la modalitatea de intocmire a clasamentului, deoarece fiecare club este direct interesat de aplicarea unei anumite metode de departajare, care i-ar putea asigura la nivel teoretic, in functie si de rezultatele din etapa a 14-a, o pozitie mai buna in clasament.

FRF doreşte suspendarea totală a campionatului. Îndemnul adresat cluburilor din Liga 1 de Răzvan Burleanu

3. Deoarece alegerea uneia dintre cele doua variante de departajare enuntate mai sus, in dauna celeilalte variante, determina o modificare substantiala a clasamentului final (inclusiv a ierarhiei in zona retrogradarii), apreciez ca la finalul sezonului actual nu va putea fi intocmit un clasament bazat exclusiv pe meritul sportiv, asa incat pentru a nu nedreptati niciun club aflat in lupta pentru retrogradare, printr-o alegere subiectiva a unei modalitati de departajare, se impune modificarea sistemului competitional al Ligii I, urmand ca din sezonul urmator in competitia organizata de LPF sa participe un numar de 16 echipe. O decizie finala asupra modificarii sistemului competitional al Ligii I poate fi luata doar de catre Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal.

4. Pentru a afecta cat mai putin financiar cluburile din Liga I, prin cresterea numarului de echipe incepand cu sezonul urmator, voi inainta detinatorului de drepturi TV urmatoarele propuneri: (a) cluburile din Liga I nu vor suporta niciun prejudiciu in urma nedisputarii tuturor celor 268 de jocuri programate in aceasta editie de campionat; (b) valoarea contractului de drepturi TV va ramane in continuare 28 milioane euro + TVA / sezon; (c) implementarea VAR, cel mai tarziu in sezonul 2021/22, prin suportarea cheltuielilor de achizitie a echipamentului necesar de catre detinatorul de drepturi TV. Totodata, incepand cu luna septembrie va deveni operational in cadrul LPF un departament de evaluare financiara pentru a sprijini cluburile din Liga I sa devina rentabile. O astfel de rentabilitate financiara va contribui si la cresterea performantei sportive a cluburilor din Liga I in urmatoarele sezoane", a scris Ştefan pe Facebook.

FRF a anunţat, luni seară, că barajul pentru menţinerea/promovarea în Liga I, între ocupanta locului 12 din primul eşalon (Poli Iaşi, acum) şi ocupanta locului 3 (CS Mioveni) din Liga a II-a se va desfăşura la 9 şi 12 august, ceea ce înseamnă că Dinamo nu va mai putea disputa cele cinci restanţe pe care le are în acest moment, din cauza cazurilor pozitive cu noul coronavirus din lot.

"În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian GOGA – Vicepreşedinte FRF, având în vedere Decizia Comitetului Executiv al FRF din 03.08.2020, având în vedere termenul limită impus de UEFA pentru comunicarea echipelor participante în competiţiile europene intercluburi, respectiv 03.08.2020, având în vedere comunicarea LPF cu privire la opinia cluburilor din play-out-ul Ligii 1 referitor la desfăşurarea jocurilor de baraj pentru menţinerea / promovarea în Liga 1 în două manşe la datele de 9 şi 12 august 2020: (...)

Ia act de opinia exprimată de majoritatea cluburilor din play-out-ul Ligii 1 (7 cluburi) şi pe cale de consecinţă păstrează programarea jocurilor de baraj pentru menţinerea / promovarea în Liga 1 pentru datele de 9 şi 12 august 2020", se arată în comunicatul FRF.

Dinamo ocupă acum locul 7, penultimul, direct retrogradabil, în play-out-ul Ligii I şi va mai juca doar meciul cu FC Viitorul, din ultima etapă, fără posibiliate de a părăsi poziţia actuală.

LPF trebuie să stabilească modul în care se va întocmi clasamentul final al play-out-ului, iar acesta trebuie să fie aprobat de Comitetul Executiv al FRF. Printre soluţii se numără pierderea tuturor meciurilor la masa verde de către Dinamo şi întocmirea unei ierarhii pe baza raportului puncte/meci.