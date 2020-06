DINAMO - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Derby de România în Cupa României

DINAMO - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Dinamo și FCSB vor juca joi, de la ora 20:00, în semifinalele Cupei României, iar Gigi Becali, patronul FCSB, pune presiune pe jucătorii săi pentru a se impune în fața marii rivale.

Deși în alți ani spunea că nu-l interesează Cupa României, Gigi Becali crede acum că un trofeu poate salva sezon slab al echipei sale și le cere jucătorilor să câștige cu Dinamo, pentru a ajunge în finală. W"Alt rezultat în afară de calificare nu accept! Nu iau în calcul! Cum e, cum nu e, nu accept decât calificarea! De aceea suntem Steaua, ca jucătorii să rezolve jocul! Plus că mai revin jucători. O să avem mai mulți jucători consacrați și, probabil, doar un copil o să joace.

Jucătorii de aceea sunt acolo, ca să câștige meciul! Eu nu merg la echipă. Nu am de ce să îi motivez. Îmi văd de treaba mea. Sunt directori acolo, nu am ce să caut eu. Trebuie să își apere meseria, familia, banii lor. Fiecare să își facă meseria! În funcție de cum își face fiecare treaba, își ține locul, banii, crește sau ne abandonează”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

Dinamo - FCSB, echipele probabile:

Dinamo: 93. Piscitelli - 2. Kilyen, 66. Puljici, 27. R. Grigore, 20. Sin - 4. I. Filip, 24. Mrlzjak - 22. Sorescu, 31. Fabbrini, 8. V. Lazăr - 43. Montini

Rezerve: 1. Straton, 5. Al. Răuță, 7. Skovajsa, 16. M. Popescu, 19. D. Popa, 26. Kostrna, 29. Neicuțescu, 98. Mihaiu, 99. Moldoveanu

Absenți: Perovici (menajat), N'Diaye (nereținut în lot)

Antrenor: Adrian Mihalcea

FCSB: 99. A. Vlad - 2. V. Crețu, 4. A. Miron, 17 I. Cristea, 28. Pantea - 27. Olaru, 23. Ov. Popescu, 11. Moruțan - 98. Man, 19. Ad. Petre, 88. Ad. Popa

Rezerve: 33. Udrea, 7. Fl. Coman, 20. Vână, 25. Perianu, 29. Pandele, 92. R. Niță

Absenți: Fl. Tănase (suspendat), Planici (contract reziliat), Panțâru, Momcilovici, Soiledis, Oaidă, Al. Stan, Nedelcu, L. Filip (accidentați)

Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă

DINAMO - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Bogdan Argeș Vintilă are nouă jucători indisponibili pentru derby-ul cu Dinamo și va fi nevoit să improvizeze din nou. Alexandru Pantea (16 ani) are șanse mari să apară din nou în primul „11", după cum a declarat chiar patronul Gigi Becali.

Dinamo are probleme de altă natură. Vânzarea clubului e amânată la nesfârșit, iar jucătorii au în continuare restanțe financiare. Pe lângă asta, Adrian Mihalcea a aflat că nu se poate baza pe atacantul sârb Slavko Perovic, menajat din cauza unor probleme de sănătate.

După patru ani, Dinamo are ocazia de a juca din nou finala Cupei României. În semifinalele ediţiei din sezonul 2015-2016, tot FCSB i-a fost adversară. "Câinii" au mers mai departe atunci graţie golurilor marcate în deplasare, după ce ambele meciuri s-au încheiat la egalitate. În finală, însă, Dinamo a fost învinsă de CFR Cluj la loviturile de departajare. Ultimul succes pentru Dinamo într-o finală de Cupa României a avut loc în 2012, scor 1-0l contra Rapidului.

Echipele eliminate de Dinamo în această ediţie a Cupei României: UTA Arad (3-1), Foresta Suceava (4-0), Academica Clinceni (1-0).

FCSB a trecut până acum de: Metaloglobus (2-0), Universitatea Cluj (1-0), Hermannstadt (2-1).

FCSB are, astfel, ocazia de a-şi lua revanşa în faţa marii rivale pentru eliminarea din 2016. FCSB nu a mai cucerit Cupa României din 2015. Sub comanda lui Costel Gâlcă, FCSB învingea atunci U Cluj, scor 3-0, în ultimul act al competiţiei. Din acel an, în care roş-albaştrii făceau eventul, FCSB nu a mai cucerit niciun trofeu.

Dinamo - FCSB, ora 20:00, în Cupa României. Probleme de lot pentru ambele echipe

Atât Dinamo, cât şi FCSB au probleme de lot pentru derby-ul din Ştefan cel Mare. Atacantul sârb de la Dinamo, Slavko Perovic, cu probleme la inimă, şi căpitanul FCSB-ulu, Florin Tănase, eliminat cu Gaz Metan, sunt ultimii jucători deveniţi indisponibili pentru derby.