Articol publicat in: Societate

Dincă, la un pas să cedeze! De ce nu vrea să înceapă procesul. Ce-l face pe criminalul din Caracal să tremure singur în celulă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Gheorghe Dincă se confesează în faţa anchetatorilor. Monstrul din Caracal a spus că se teme că va fi bătut în sala de judecată, informează România TV. În faţa procurorilor, Gheorghe Dincă a mărturisit că nu se teme de pedeapsă, ci îi este frică să nu fie agresat de cei prezenţi în sala de judecată sau de oamenii care vor veni special atunci când va începe procesul său. GHEORGHE DINCĂ, adus la audieri la DIICOT. Cum arată monstrul din Caracal după ancheta FBI VIDEO Gheorghe Dincă este supravegheat în permanenţă de polițiști, iar zi și noapte are lumina aprinsă în celulă. De altfel, au apărut informaţii potrivit cărora criminalul nu ar avea viaţă uşoară în închisoare alături de ceilalţi deţinuţi. Dincă ar fi primit numeroase ameninţări cu moartea. "A fost închis singur într-o cameră cu șapte paturi pe un nivel, nu suprapuse. Nu a avut televizor în celulă și din această cauză a preferat să citească din câteva cărți. Își trăgea o pătură pe cap ca să poată dormi, pentru că avea tot timpul lumina aprinsă. Se ascundea de ceilalți deținuți. De frica lor a refuzat să iasă în curte, la aer. Îi era frică că o să-l înjure. Mai toți deținuții care treceau prin dreptul celulei, unii dintre ei cu probleme psihice, îl înjurau. Unul dintre cei închiși cu el pe secție l-a amenințat că-i va scoate ochii cu un ciob de sticlă", a declarat o sursă din anchetă. Dezvăluiri de ultimă oră, FBI a adus mediumi să-l analizeze pe Gheorghe Dincă. Monstrul, studiat de agenţi cu capacităţi paranormale Gheorghe Dincă le-a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite. Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat. loading...

