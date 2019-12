Directoarea liceului unde o elevă a arătat că "fondul şcolii există" a fost demisă

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a demis-o pe Gbriela Costea din funcţia de director al Liceului Teoretic Traian, scrie adevarul.ro.

Profesoara a ocupat funcţia de director doar două luni şi jumătate, timp în care unitatea de învăţământ pe care a condus-o a fost în centrul mai multor scandaluri legate de strângerea unor bani de la părinţii elevilor.

„Decizia a fost luată de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Constanţa. Motivul principal este constituit de gestionarea ineficientă a conflictului care a afectat imaginea liceului", a declarat şeful ISJ, profesorul Sorin Mihai.

„Fondul şcolii există, deşi autorităţile se fac că nu există - 100 lei/elev. Deşi primarii şi directorii se jură că în şcolile administrate de aceştia nu se colectează niciun ban şi că elevii au toate necesităţile, în realitate, aceştia gestioneză sute de mii de lei pe cale informală. Am făcut rost, zilele trecute, de un tabel care cuprindă "situaţia colectării" fondului şcolii în Liceul Teoretic Traian din Constanţa, liceu unde învăţ şi eu. Am fost şocată să văd ce sume se vehiculează şi destinaţia lor. Mai mult, tabelul are o rubrică şi de grad de colectare, ceea ce îmi da senzaţia că dacă nu ne conformăm urmează să fim executaţi silit. Practic, Liceul Traian cheltuie pe sub mână aproape 10.000 € pentru pază, consumabile, serbare Crăciun sau premii olimpici", scria Roxana Şerban, care este şi vicepreşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

După această scrisoare, eleva a fost certată chiar de părinţii din Asociaţia Părinţilor care au cerut conducerii liceului să se ia măsuri împotraiva elevei.

Directoarea Gabriela Costea i-a solicitat explicaţii, apoi a încercat prin diferite metode să o intimideze pe elevă. "Se face o anchetă pe la spatele meu, se cer caracterizări de la profesori, se calculează absenţele pe care le-am făcut când am participat la diferite întâlniri ale asociaţiei elevilor sau ale consiliului de administraţie. Aceste absenţe nu mi s-au motivat încă. Note slabe nu mi se dau, dar se pune presiune", mărturisea eleva de 18 ani la începutul lunii noiembrie.

Povestea a ajuns şi în atenţia Avocatului Poporului

„În urma anchetei efectuate, am constatat faptul că la nivelul Liceului Teoretic "Traian" din municipiul Constanţa, directorul unităţii de învăţământ nu a demarat procedura legală şi nu a întreprins nici un demers, prealabil publicării articolului de presă, în vederea obţinerii finanţării serviciului de pază pentru care, potrivit legii, există posibilitatea de a fi asigurat din bugetul local. În vederea remedierii situaţiei semnalate şi în presă, se impune ca la nivelul unităţii de învăţământ, directorul Liceului Teoretic"Traian" din Constanţa, să dispună măsurfie legale în vederea respectării recomandărilor Inspectoratul Şcolar Constanţa. Am constatat faptul că la nivelul Primăriei Constanţa, Compartimentul Gestionarea Bazei Materiale a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar nu există înregistrată nicio solicitare conformă din partea conducerii Liceului Teoretic "Traian" cu privire la securitate fizică sau supi-aveghere video. Ca urmare, Primăria Constanţa nu a putut finanţa din fondurile bugetului local serviciul de pază aferent asigurării securităţii unitătii de invăţământ.", se arată în raportul Avocatului Poporului.