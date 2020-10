Director de liceu, despre orele online: "Hai să nu ne mai minţim, asta NU e şcoală"

"Hai să nu ne mai mințim

Sunt un optimist de fel. De data aceasta, însă, mă chinuie realitatea.

Școala online este o soluție potrivită pe termen scurt și situații speciale. Din păcate, nu este o soluție bună, dacă termenul nu este bine delimitat și instrucțiunile sunt primite de pe-o zi pe alta.

Am „norocul' să funcționez într-o comunitate în care, din orice postare pe facebook a colegilor mei, mai învăț despre câte o aplicație, un joc, sau o idee de concept transmis mai ușor în mediul online. Nu ne lipsesc dotările tehnice nici mie, nici elevilor mei. Cu toate acestea, am impresia că am ajuns ca un clovn, la circ, care se chinuie să mai scoată din joben câte un truc ca să creeze un spațiu, cu o atmosferă interesantă, sau să genereze interes și aplauze.

Doamnelor și domnilor, asta NU e școală! Profesorii nu sunt animatori, iar copiilor, dragii de ei, nu li se oferă ocazia să stea departe de monitor, nici măcar o oră în programul 9-16, altfel primesc absență. Apoi, fac o pauză și continuă cu temele.

Trăim un dezastru care este generat, precum am spus în repetate rânduri, de lipsa viziunii coerente asupra educației. Lucrurile sunt simple:să ai conducători numiți pe competențe în școli și în administrațiile locale și să le dai libertatea să facă treabă! Să creeze scenarii potrivite comunității lor, să ia în considerare vârsta, expunerea, orice este vital pentru a proteja copiii și familiile lor.

Dați-ne, domnilor conducători (care n-ați mai intrat o oră la clasă, ce să mai zic de online...) posibilitatea să organizăm în coformitate cu normele de igienă, cu numărul de copii din școală, scenarii reale, nu bazaconii precum modelul hibrid. Doar așa putem să ne asigurăm că acești copii nu ajung niște obosiți, triști și fără competențe reale.

Tocmai am încheiat două ore de pedagogie cu o clasă motivată, pregătită, cu niște copii implicați, care pun întrebări. Nu este vina lor că încep să-și piardă entuziasmul, că nu mai rezistă pironiți pe scaune, că încep să se plictisească.

Au nevoie de experiențe de învățare, de atenție individuală, de timp offline, de independență în realizarea unor sarcini, de comunicare reală, de discuții, de prietenie, de contact vizual, de energie pură, pe care numai interacțiunea umană ți le poate aduce.

Până și Ministrul Sănătății declara ieri că nu școlile sunt „de vină" pentru sursa focarelor.

Ca director de școală știu ce ar trebui să fac. Dacă aș avea autonomia deciziei. Momentan ne prefacem: ei că învață, noi că e bună soluția online.

Dumneavoastră, domnilor guvernanți, știți ce aveți de făcut?

P.S: Până la urmă și restaurantelor le-ați dat voie să funcționeze sub formă de terase, care numai terase nu mai sunt", este mesajul directorul Liceului Româno-Finlandez, mesaj postat pe blogul instituţiei de învăţământ.

Alte circa 100 de şcoli au trecut la scenariul roşu de ieri până azi. Scade numărul unităţilor cu participare fizică a elevilor

Ministerul Educației și Cercetării a anunţat, marţi, că la data de 27 octombrie 9.580 de unități de învățământ figurează în Scenariul 1 (S1). Scenariul verde presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară.

Asociaţia Şcolilor Particulare îi cere prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, să redeschidă şcolile şi grădiniţele

Alte 4.969 de unități de învățământ figurează în Scenariul 2. Scenariul 2 - galben presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

În scenariul roşu sunt în prezent 3.107 unități de învățământ, cu 93 mai multe decât ieri. Scenariul roşu implică participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Dintre cele 3.107 școli aflate în scenariul roşu, 393 sunt în Scenariul 3 ca urmare a cazurilor de COVID-19 înregistrate, în timp ce 2.714 unități de învățământ apar din cauza ratei de incidență a cazurilor din localitățile în care acestea funcționează ori a infrastructurii școlare supuse unor lucrări de reabilitare.