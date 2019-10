Articol publicat in: Societate

Director din Compania de Drumuri şi Poduri Braşov, concediu medical în Abu Dhabi

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O directoare bugetară s-a îmbolnăvit atât de rău la lucru încât a plecat în concediu medical la Abu Dhabi. E vorba de o şefă a Companiei de Drumuri şi Poduri Braşov, potrivit România TV. Femeia a fost revocată din funcţie în august, dar de atunci este într-un etern concediu medical în care şi-a făcut timp şi să dea o fugă până în Emirate, şi să trimită poze de acolo. Este vorba de Adriana Alexandrina Nicula, un personaj controvesat, conform presei locale. Aceasta a participat la o conferință mondială pe teme de transport, care s-a desfășurat în perioada 6-10 octombrie 2019. Contactată de jurnaliști, aceasta nu a recunoscut nimic inițial, însă ulterior a admis că a participat la acel eveniment în calitate de însoțitor. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay