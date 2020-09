Directorul adjunct al unei şcoli din Capitală, despre suplimentul financiar plătit de părinţi: Nu este nebun cine cere

Iată ce spune Ionuţ Tolescu, director adjunct al Şcolii gimnaziale nr. 195 din Capitală, despre suplimentul financiar plătit de către părinţi pentru curăţenie.

"Cu privire la suplimentul financiar plătit de către unii părinți sau de toți (nu stiu) pentru curățenie, pot să spun că – dar fără a dori sa jignesc pe cineva – nu este nebun cine cere... Apropo, pentru acest supliment financiar se poate înscrie orice angajat al școlii, că sună tentant...!!! ", spune Ionuț Tolescu.

Directorul adjunct al Şcolii gimnaziale nr 195 face, de asemenea, mai multe aprecieri în legătură cu situația generală din România: "Trăim în țara în care grasul te învață să slăbești, cel care nu are copii te învață cum să-i crești, cel care e îmbrăcat ca scăpat de la spitalul de nebuni cum să te îmbraci și unii care desenează școli pe coli de hârtie și se joacă cu figurine reprezentând copii te învață cum sa faci scenarii... "

Contactat de Educație Privată, Ionuț Tolescu a confirmat că el este autorul mesajului publicat pe grupul părinților. "Da, eu l-am scris. Mi-l asum", a spus directorul adjunct.

Întrebat ce a vrut să spună în legătură cu "suplimentele financiare", Tolescu a afirmat: "E treaba lor, noi nu am cerut niciodată bani. Fiecare înțelege ce vrea!"

Iată mesajul integral publicat de Ionuț Tolescu pe grupul părinților:

Bună seara!

Văd că de ceva timp nu faceți altceva decăt să comentați pe această pagină despre ceea ce nu vă convine că se întămplă în școala noastră și mai nou am văzut că acuzați și conducerea școlii că nu are un punct de vedere vizavi de toate problemele pe care le semnalați. Vin cu câteva precizări prin care sper să lămuresc câteva dintre acestea:

– conducerea școlii este asigurată de către un consiliu de administratie, consiliu ales prin vot secret în fiecare an la data de 1 septembrie. Operațiunea a durat până la ora 18:30 (votat, numărat, redactat proces verbal)

-prima ședință a consiliului de administrație a avut loc astăzi 3 septembrie cu participarea părinților desemnați în acest consiliu

-niciunul dintre cei patru directori nu putea să emită o părere legată de scenariul agreat de către școală pentru începutul de an școlar înaintea acestei prime ședințe, pentru a nu se face interpretari de niciun fel. Ca dovadă a acestui lucru am refuzat orice interviu cu televiziunile care ne-au solicitat punctul de vedere legat de deschidere

-cu siguranță vom lua cea mai bună hotărâre prin care vom încerca să protejăm pe toată lumea participantă la actul educațional, dar nu mai devreme de 10 sau 11 septembrie după anunțul autorităților cu privire la scenariul la care ne vom încadra

-cu privire la defecțiunile existente în școală, vă informez că în această vacanță au venit de două ori reprezentanții primăriei, au notat toate defecțiunile, au făcut poze și... cam atât. Îmi pare rău că nu am făcut si eu poze cu ei pentru a le posta... .În plus am cerut și o igienizare (văruire) a claselor, dar am rămas doar cu cerutul, ca aproape întotdeauna

-cu privire la suplimentul financiar plătit de către unii părinți sau de toți (nu stiu) pentru curățenie, pot să spun că – dar fără a dori sa jignesc pe cineva – nu este nebun cine cere... Apropo, pentru acest supliment financiar se poate înscrie orice angajat al școlii, că sună tentant...!!! Există o grămadă de povești legate de școala noastră, de tot felul, dar nimeni nu a avut curajul să depună o reclamație pentru ca noi să putem sesiza organele competente. Așa că acest lucru trebuie asumat, în momentul în care dai prima dată, o să existe și a doua oară și tot așa vreo.... nouă ani. Aveți curajul și asumați-vă ceea ce faceți. Anul trecut noi ne-am asumat să facem o procedură pentru repartizarea elevilor prin tragere la sorți la clasele pregătitoare și am fost jigniți, amenințați, blamați de către unii colegi, inspectori și părinți. Anul acesta această procedură a fost implementată de către ISMB.

-trăim în țara în care grasul te învață să slăbești, cel care nu are copii te învață cum să-i crești, cel care e îmbrăcat ca scăpat de la spitalul de nebuni cum să te îmbraci și unii care desenează școli pe coli de hârtie și se joacă cu figurine reprezentând copii te învață cum sa faci scenarii...

În concluzie, chiar dacă suntem cea mai mare școală din România, chiar dacă nu avem personal suficient și nici pază, vă asigur – în numele conducerii școlii – că suntem alături de dumneavoastră și că vom încerca să remediem problemele semnalate .

Un an școlar sigur, sănătos și in banci vă doresc!!!!