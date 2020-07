Directorul Complexului "Lia Manoliu" are coronavirus. El acuză că nimeni nu a vrut să-i facă al doilea test

Ştefan Rohnean este acum izolat la domiciliu, nu are simptome și spune că nimeni nu a vrut să îi facă și un al doilea test pentru a afla dacă mai are coronavirus sau dacă este vindecat.

"Am făcut un test şi am constatat că sunt pozitiv. S-a făcut lista de contacţi, cei care au fost în contact au ieşit negativ. Eu sunt în izolare. Am deja vreo 14 zile de cand sunt, mai stau si saptamana asta în izolare şi o să repet, stiţi cum e cu testele, faci un test îţi iese pozitiv şi al doilea nu ţi-l mai face nimeni. Şi dacă e eronat, ce se întâmplă?

E o problemă, am cerut să mi se repete, sunt asimptomatic. Dacă nu trebuia să plec în concediu nu aş fi ştiut că am sau am avut. Astea sunt testele, laboratoarele sunt copleşite de numărul de teste, toţi vor să plece şi să se testeze", a declarat directorul Complexului "Lia Manoliu", pentru România TV.