Doctorii, doborâţi de lupta cu coronavirusul. Imagini şocante cu medicii, prăbuşindu-se de epuizare VIDEO

Medicul este filmat într-un lift căscând şi abia ţinându-se pe picioare. La un moment dat nu-l mai ţin puterile şi se prăbuşeşte, rămânând inconştient timp de 5 minute. În urma căzăturii, doctorul şi-a rupt câţiva dinţi şi s-a lovit puternic la cap, după cum scrie presa chineză.

De remarcat că a doua zi medicul s-a întors din nou la muncă, după ce a stat internat în spital peste noapte.

De asemenea, un alt clip ne arată un alt doctor care se prăbuşeşte, după 36 de ore de muncă neîntreruptă.

45. The #WuhanCoronavirus has been taxing to medical staff, to say the least. "Doctors fall while operating on the coronavirus. Transmission is immediate." pic.twitter.com/f6ArKam7MR