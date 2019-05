Doi turişti, bătuţi de proprietarul unei pensiuni de faţă cu copilul lor, după ce s-au plâns de condiţiile cazare

Pe internet, pensiunea e prezentată în imagini de vis. Aflată într-o zonă împădurită, lângă o pârtie de ski, oferă camere curate şi spaţioase şi multe activităţi de recreere. Un loc perfect pentru o familie. În realitate însă.

"Ne-a primit o domnişoară care ne-a condus într-o cameră mizeră, plină de mucegai, rugină, duşul nefuncţionabil.", a povestit victima.

"Noi am refuzat camera respectivă şi ne-am cerut banii înapoi. Moment în care a apărut proprietarul pensiunii. Noi am ieşit în curtea pensiunii, el a venit în spatele nostru. Primul pe care l-a atacat a fost soţul meu.", a mai precizat aceasta.

"M-a lovit, mi-a dat un pumn în cap, am căzut și apoi mi-a dat cu picioarele.", a povestit soțul femeii, care a fost și ea bătută: "Am urmat eu, mi-a tras pumni în față, am căzut și eu."

Totul s-ar fi întâmplat în faţa copilul lor de zece ani, care aştepta în maşină. Cei doi soţi au mers imediat la poliţie să depună plângere.

Poliţiştii i-au prezentat cadrul legal, respectiv posibililatea de a depune plângere , însă femeia respectivă şi-a rezervat dreptul de a depune o astfel de plângere în termenul prevăzut de lege.

Pe internet, pensiunea are acum menţiunea: anulată. Şi un singur comentariu: nu recomand sub nicio formă! Este indicat atunci când faceţi rezervări pe internet, pentru a vă caza, să vă informaţi. Intraţi la rubrica de comentarii, uitaţi-vă la numărul de steluţe oferite de foştii clienţi şi nu căutaţi preţuri exagerat de mici.

Cei doi părinţi loviţi în faţa copilului lor au anunţat că vor depune plângere, la o secţie de poliţie din Bucureşti.