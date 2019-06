Ce zi tristă! Inima i-a încetat să bată la 5.53, după ce s-a aflat în comă indusă mai mult de o lună. Condoleanţe!

Beth a murit miercuri la un spital din Honolulu, la câteva zile după ce a fost plasată într-o comă indusă medical. S-a luptat ani de zile cu cancerul de esofag. Vânătoarea de recompense a anunțat în 2017 că a fost diagnosticată cu cancer de gât în stadiul II, dar până la sfârșitul anului se declara vindecată, după mai multe ședințe de tratament.

Tragedie în lumea artistică din România! Veste tristă dată de vedete: Un om lângă care am trăit o viaţă. RIP

Boala a revenit însă mai agresivă. Beth a făcut mai multe ședințe de chimioterapie, însă chiar de Zua Mamei a anunțat că a terminat tratamentul. Tristul anunț a fost făcut chiar de soțul ei, care a postat un mesaj pe o rețea de socializare.

Beth Chapman avea 11 copii și 14 nepoți

"Este 5.53 în Hawaii. Acum s-ar fi trezit și ar fi început să se cațere pe muntele Koko. Astăzi însă a urcat scara spre cer. Te iubim Beth și ne vedem de cealaltă parte", este mesajul trist postat de Duane „Cîinele" Chapman.

Beth a fost cel mai tânăr vînător de recompense din istoria Colorado, când a primit licența a vârsta de 29 de ani. Recordul ei a fost acum depășit de fiica sa vitregă, Lyssa Chapman, care a obținut licență la vârsta de 19 ani.

Beth l-a cunoscut pe Duane când ea avea 19 ani, iar el 35. Vedeta era mama a nu mai puțin de 11 copii, ultimii doi fiind făcuți cu Duane. Duane și Beth au devenit vedete internaționale după ce au debutat în emisiunea „Dog The Hunter of Bounty", în anul 2003. Spectacolul sa încheiat în 2012, dar au realizat o altă emisiune „Dog and Beth: On the Hunt", care a durat până în 2015.