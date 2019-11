DOLIU ÎN CINEMATOGRAFIE. A murit un cunoscut actor din "Tânăr şi neliniştit"

William Wintersole a jucat timp de 20 de ani în serialul "Tânăr și neliniștit", aproape identificându-se cu personajul căruia i-a dat viață, scrie stirilekanald.ro. Actorul s-a stins din viață pe data de 5 noiembrie, în reședința sa din Los Angeles, iar anunțul a fost făcut de familia sa.

William Wintersole a avut o carieră care s-a întins pe șase decenii și care a presupus roluri inclusiv în serialul "General Hospital", "Star Trek", "Mission Impossible". Actorul, originar din Portsmouth, Ohio, era recunoscut și pentru rolurile din "The Outer Limits", "Valley of the Dolls", "I Dream of Jeannie", dar și "Kojak".