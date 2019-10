Articol publicat in: Life

Doliu in cinematografie. Un cunoscut actor italian a murit într-un accident de scuter, la 46 de ani

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Actorul italian Paco Fabrini a murit într-un accident produs la Ronciglione (55 km de Roma), duminică seara. În vârstă de 46 de ani, acesta a avut mai multe roluri, inclusiv în saga comisarului Giraldi.

Scuterul cu care se deplasa actorul a fost lovit de o maşină, coliziunea fiind fatală pentru acesta. Paco Fabrini era născut pe 7 octombrie 1973, la Roma, şi era cunoscut pentru rolul său de fiu al comisarului Nico Giraldi, într-ul serial polițist de succes care a rulat la televiziunea italiană. Fabrini era căsătorit și avea doi băieți. El se mutase de câţiva ani în comuna Ronciglione, unde își găsise locul ideal şi timpul de a-şi urma marea lui pasiune pentru gătit. loading...

