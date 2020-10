Doliu în lumea academică din România. Avea doar 52 de ani şi a murit de COVID

Vasile Mih a mers la spitalul municipal din Sighetul Marmaţiei în urmă cu mai bine de 10 zile, pentru că se simţea rău. Acesta acuza stari febrile, iar medicii i-au prescris un tratament, după care l-au trimis acasă. Dupa cateva zile starea de sănătate i s-a agravat şi a mers din nou la spital, acolo unde i s-au recoltat probe.

Intre timp, a fost transferat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare. Deşi nu avea alte boli, Vasile Mih a facut o forma grava a infectiei cu covid si a murit marţi dimineaţă.

Vasile Mih fost consilier local in perioada 2016-2020, iar Academia de Leadership l-a declarat in 2018 "Directorul Anului".

"In memoria lui Vasile Mih - director la Colegiul National Dragos Voda Sighetu-Marmatiei, alumnus al primei noastre generatii de directori din Academia de Leadership, laureat ca Directorului Anului 2018. Cu mult regret si tristete va scriem ca din nefericire Vasile Mih se va bucura pentru reusitele noastre din locuri mai bune. Un autentic exemplu de determinare si pasiune pentru educatie, Vasile a fost unul dintre cei mai buni directori de scoala din Romania. Prin abilitatile sale veritabile de leadership a reprezentat o referinta pentru profesia de director. Ne vom aminti cu dor si prietenie de Vasile!", a transmis Academia de Leadership.

"A murit Enghidu, prietenul meu care ucise lei cu mine. A murit si Vasile Mih cu care, noi, profesorii de la Colegiul National Dragos Voda, am organizat Centenarul liceului. Cu care am gandit proiecte, activitati, cu care am rostit vorbe. Prietenul meu, colegul meu, directorul meu. Prietenul nostru uneori, tot timpul colegul si directorul nostru. Eu zic, si unii stiu ca spun ca mine, ca a fost un director bun. Dedicat trup si suflet scolii, elevilor si colegilor. Cu o viziune actuala asupra invatamantului. Cu multa iubire pentru ceea ce facea. Cu multa dorinta de a schimba mentalitati, de a face bine. Colegiul National Dragos Voda e in doliu azi. Ne plangem omul de langa noi care ieri a fost si azi nu mai este. Nu te vom uita niciodata, domnule director!", a scris prof. Crina.

Până joi, 22 octombrie, 6.163 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 21.10.2020 (10:00) – 22.10.2020 (10:00) au fost raportate 98 de decese (55 bărbați și 43 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria 40-49 de ani, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.

95 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.354. Dintre acestea, 778 sunt internate la ATI.