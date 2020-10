Doliu în lumea divertismentului! A murit un îndrăgit actor de stand-up comedy

Este vorba despre comediantul Bobby Ball. Manegerul acestuia a transmis presei că actorul a murit în spital, unde a ajuns din cauza unor probleme de respiraţie. Ulterior s-a descoperit că fusese infectat cu coronavirus.

"Cu o mare tristețe personală, în numele lui Yvonne Ball, al familiei și al lui Tommy Cannon, anunț că Bobby Ball a murit la Blackpool Victoria Hospital pe 28 octombrie 2020, în jur de 21:30. Bobby a fost dus la spital pentru analize, deoarece a început să aibă probleme de respirație. La început s-a crezut că este o infecție toracică, dar un test s-a dovedit pozitiv pentru Covid-19", a transmis managerul său, Phil Dale.

Familia îşi doreşte să aibă parte de intimitate în aceste momente şi să îşi poată lua rămas bun de la Bobby cum se cuvine, a mai explicat managerul.

"Familia și Tommy doresc să transmită mulțumiri sincere multor, multor oameni care au fost fani ai lui Bobby. Ei știu că aceştia vor suferi separat marea pierdere și tristețe pe care Yvonne, familia și Tommy le simt. Yvonne a adăugat că nevoia lor de confidențialitate în acest moment trebuie să fie o prioritate. Nu vor mai fi făcute anunțuri sau declarații suplimentare".

În ceea ce-l priveşte pe Bobby, managerul său a avut numai cuvinte deosebite de spus la adresa lui: "Bobby a fost o adevărată vedetă de comedie căreia i-a plăcut să distreze oamenii și a iubit viața. Am vorbit cu el în fiecare zi și mereu s-a terminat în râs".

Soţia acestuia, Yvonne, a acceptat foarte greu faptul că nu-l mai vedea niciodată, decât în poze, pe cel care i-a fost alături o bună parte din viaţă. "Îmi va fi mereu dor de el, era atât de vesel, plin de distracție și năzdrăvan", a mărturisit ea, potrivit DailyStar.

Viaţa şi cariera lui Bobby Ball

Comediantul, al cărui nume real era Robert Harper, a devenit cunoscut în 2005, după ce a apărut în "Sunt o celebritate. Scoate-mă de aici". Apoi a apărut în numeroase comedii de televiziune de-a lungul anilor. Printre cele mai bune spectacole ale sale se numără Last of the Summer Wine, Not Going Out, Benidorm și Heartbeat.

Bobby s-a născut la Oldham, Lancashire, pe 28 ianuarie 1944. A urmat High Crompton Secondary School și a studiat managementul naval la Wigan Mining and Technical College. Bobby a continuat apoi să lucreze ca sudor într-o fabrică. aici l-a cunoscut pe viitorul său partener de comedie Thomas Derbyshire (Tommy Cannon).