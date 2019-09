DOLIU ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ. Bogdan a murit la doar 31 ani. Cauza decesului

Destinul a fost crud cu artistul de muzică populară Bogdan Șeitan... el s-a stins din viață la 31 de ani, în urma unei scurte suferințe, relatează spynews.ro. Regretatul interpret făcea parte din Ansamblul Folcloric "Ghiocelul" din Câmpina, dar și din Ansamblul Folcloric "Perinița" din Prahova.

"Un tânăr frumos, talentat, mereu cu zâmbetul pe buze. Un om bun de pus la rană. Așa rămâne Bogdan Șeitan în amintirea celor care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au apreciat. Pentru că, iată, deși pare incredibil, la doar 31 de ani, Bogdan Șeitan a părăsit această lume, și-a părăsit familia și prietenii, a plecat să cânte în Ceruri deși tare ne-ar fi plăcut să-l mai avem aici, alături de noi, pentru multă vreme, să-i acultăm cântecele și să ne bucurăm de zâmbetul lui, de pofta lui de viață, de dragostea lui pentru muzică. Dumnezeu să-l odihnească în pace!, Am rămas șocat când am auzit despre Bogdan Şeitan. Dumnezeu să îl ierte, a fost un băiat minunat, Din păcate, ai plecat prea devreme! Încă nu pot să cred, cu siguranță vei cânta îngerilor! Dumnezeu să te ierte! Drum lin spre împărăţia cerurilor, Bogdan Șeitan", sunt câteva dintre mesajele transmise de cei care l-au cunoscut pe regretatul artist.