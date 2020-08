Doliu în muzica românescă de petrecere. A făcut infarct la 52 de ani

Decesul artistului focșănean s-a produs duminică, 16 august 2020 , la orele amiezii. Gabriel Romașcanu a fost un apreciat solist instrumentist și vocal (clape și voce), care a cântat muzică de petrecere alături de mulți artiști din Vrancea și din țară. Gabriel Romașcanu a făcut parte din mai multe formații de muzică de petrecere, încântând publicul cu evoluțiile sale artistice. A fost de asemenea și un formator de noi interpreți în domeniul muzical pe care-l practica. Gabriel Romașcanu a decedat la vârsta de 52 de ani la domiciliul său din cauza unor probleme de sănătate, scrie Ziarul de Vrancea.

Mesajul transmis pe Facebook de o cunoștință a lui Gabriel Romașcanu la aflarea tristei vești a decesului artistului focșănean:

"Fiecare om are o piesă a sufletului său. Acea melodie preferată, "pe sufletul tau", de care te întreabă toți!

A mea este aceasta!

Dar nimeni nu va mai cânta melodia asta ca cel care a fost Gabriel Romascanu!

Cânta mereu la petrecerile familiei. Si mereu când ascult această melodie cântată de dânsul derulez filmul copilăriei mele.

Prima dată când mi-am descoperit vocea a fost la clapa dânsului, când l-am rugat într-o pauză dintre programe să mă lase și pe mine să cânt. Asta se întampla probabil acum 10-11 ani la un restaurant din Râmnic.

Astăzi când am aflat vestea m-am intristat și am ascultat din nou melodia. Ce a urmat?

Un bocet zdravan și marele regret că îmi propusesem de mult să fac într-un fel încât să mai aud măcar o dată melodia aceasta live de către Gabi și nu am avut ocazia!

Dumnezeu să te ierte!"