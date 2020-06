Doliu la Bollywood! Iulia Vântur, devastată de durere: "Khan, vei trăi în inimile noastre pentru totdeauna"

Wajid Khan a murit în dimineața zilei de 1 iunie după ce fusese internat într-un spital din Mumbai. Acolo ajunsese după ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, boală care i-a şi adus sfârşitul în cele din urmă, din cauza complicaţiilor.

Ce INEL a primit Iulia Vântur de ziua ei de la Salman Khan. Toată presa din India scrie despre asta

Wajid Khan avea 43 de ani conform jurnaliştilor indieni de la thehindu.com şi a jucat un rol foarte important în cariera lui Salman Khan. Rudele, apropiații și medicii au sperat până în ultima clipă că va fi salvat, dar în cele din urmă a pierdut lupta cu temuta boală „exportată” de China.

Actorul a izbucnit în plâns când a aflat că prietenul său nu mai este, iar Iulia Vântur a transmis un mesaj emoționant pe Instagram în memoria acestuia.

„Kind, gentle and immensely talented. U will live in our hearts forever. Thank u for the amazing legacy u have created.Your voice will caress our hearts. We love u Wajid Bhai. Rest in peace and love. #wajidkhan #rip #love #respect #music #composer #singer #kindness. (n.r.: Amabil, blând și foarte talentat. Tu vei trăi în inimile noastre pentru totdeauna. Îți mulțumesc pentru moștenirea uimitoare pe care ai creat-o. Vocea ta va mângâia inimile noastre. Te iubim, Wajid Bhai. Odihnește-te în pace și dragoste)", este mesajul transmis de fosta prezentatoare pe reţelele de socializare.

La Bollywood este arhicunoscut faptul că Wajid a cântat și a compus, ca parte a duo-ului Sajid-Wajid, mai multe albume pentru filmele lui Salman Khan.

Merită amintite mai ales colaborările pentru filmele de mare succes „Dabangg”, „Wanted” și „Partner”.

Iulia Vântur a făcut anunţul despre nunta cu Salman Khan

Iulia Vântur a acordat recent un interviu emoționant pentru Faridoon Shahryar, un jurnalist de la publicația Bollywood Hungama.

Iulia Vântur, CRIZĂ DE GELOZIE. Ce a fost nevoit să facă Salman Kahn pentru a-şi calma IUBITA ROMÂNCĂ

Când a fost întrebată despre nuntă, Iulia a izbucnit în râs și a răspuns: „Oh, Doamne! Această întrebare continuă și continuă, și continuă. Cred că este mai important ceea ce simt oamenii unul față de celălalt. Să petrecem timp împreună este mai important decât alte lucruri. La un moment dat, mi s-a pus această întrebare parcă pe repet.

Chiar și părinții mei m-au întrebat: «Când te vei mărita?». I-am spus: «Mamă, vrei să fiu fericită sau doar căsătorită? Și asta pentru că să te căsătorești este ca atunci când… Știi, mă pot mărita cu cineva mâine». Atunci a fost ultima dată când m-a întrebat asta.

Este mai important să fii fericit cu cineva, să petreci timp de calitate și să ai o conexiune… Să îți petreci viața cu cineva este mai important decât actele și toate acele lucruri”.