Donald Trump a dat decretul prin care SUA impun sancţiuni Ankarei privind încetarea ofensivei în Siria

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net SUA au impus luni sancţiuni ţintite împotriva a trei miniştri turci printr-un decret prezidenţial semnat de Donald Trump care vizează să convingă Ankara ''să înceteze imediat ofensiva'' în Siria, a anunţat administraţia americană, relatează AFP, citată de Agerpres. Miniştrii Energiei, Apărării şi de Interne sunt vizaţi de măsurile americane, potrivit unui comunicat al Trezoreriei SUA. Bunurile lor potenţiale în Statele Unite sunt îngheţate şi tranzacţiile internaţionale în dolari sunt blocate.

Ministerele Apărării şi Energiei sunt de asemenea vizate ca instituţii.



Decretul semnat de preşedintele Trump prevede, de asemenea, blocarea intrării persoanelor sancţionate pe teritoriul Statelor Unite, informează Agerpres.



Documentul citat permite vizarea unui număr foarte mare de oficiali turci implicaţi în acte care îi pun în pericol pe civili sau destabilizează nord-estul Siriei, dar, în acest moment, administraţia Trump a decis să aplice sancţiuni numai celor trei miniştri şi două ministere. Citeşte şi Forţele regimului sirian, la frontiera cu Turcia. S-au desfăşurat la periferia Tal Tamr



"Dacă operaţiunea Turciei continuă, aceasta va agrava o criză umanitară deja gravă şi în plină creştere, cu consecinţe potenţial dezastruoase", a declarat secretarul de stat american, Mike Pompeo, într-un comunicat. ''Pentru a evita noi sancţiuni impuse în cadrul acestui nou decret prezidenţial, Turcia trebuie să pună capăt imediat ofensivei sale unilaterale în nord-estul Siriei şi să reia dialogul cu Statele Unite privind securitatea'' în regiune, a avertizat el. Şi Congresul SUA ameninţă că va adopta rapid sancţiuni economice mult mai extinse împotriva Turciei, informează Agerpres.



Ofensiva turcă în nord-estul Siriei, intrată luni în şasea a zi, a provocat proteste internaţionale şi s-a soldat cu peste 150 de morţi, dintre care 50 de civili, precum şi cu strămutarea a peste 130.000 de persoane.



''Sunt total pregătit să distrug rapid economia turcă dacă liderii turci continuă în acest mod periculos şi distructiv'', a adăugat preşedintele Trump. loading...

