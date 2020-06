Imagini înfricoşătoare! Cum arată armele LUNETIŞTILOR care l-au păzit pe Donald Trump de protestatari?! Counter Strike este un fleac!

Prezenţa lunetiştilor prin mulţime a fost ieşită din comun. Motivul: unul dintre ofiţeri a atras imediat atenţia pentru că era înarmat cu o puşcă ultra-modernă, scrie Thedrive.com.

Seeing the snipers walk with the crowd was strange for a number of reasons, but one of the sniper's huge and futuristic-looking rifle seemed to have captured more than a few imaginations.

A U.S. Secret Service counter assault team member carries a sniper rifle through Lafayette Park as U.S. President Donald Trump holds a photo opportunity in front of St. John's Episcopal Church across from the White House. Photo by ⁦@tombrennerphoto⁩ pic.twitter.com/VtWHYbaEtd — corinne_perkins (@corinne_perkins) June 2, 2020

Puşca are la bază sistem de şasiu AX dezvoltat de Accuracy International (AXAICS). Datorită platformei pe care este construită, arma are o precizie mare în tragere şi este folosită de militari şi de forţe de ordine. În funcţie de misiune, arma poate fi modificată de la calibru, la dimensiunea ţevii.

Potrivit sursei citate, arma folosită de lunetistul Secret Service surprins în imagini este cel mai probabil un model .300 Winchester Magnum or .338 Lapua Magnum. Potrivit specialiştilor, numai cătarea telescopică a carabinei costă 4.500 de dolari, iar arma dotată cu toate accesoriile, precum un atenuator de zgomot, ajunge să coste 13.000 de dolari, susţin specialiştii.

Din echipa de luneşti care a fost fotografiată pe stradă face parte un ofiţer înarmat cu o armă semiautomată SR-25. Arma nu este la fel de precisă precum cea dotată cu şasiul AX, fiind folosită în misiuni de contracarare a luneştilor.