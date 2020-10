Donald Trump continuă să folosească dubluri pentru soţia sa. Fake Melania este în tendinţe pe Twitter

Fotografia o suprinde pe Melania Trump purtând o pereche de ochelari de soare, însă internauții susțin că zâmbetul și dinții ei arătau diferit.

Nu este prima dată când se speculează că Donald Trump „angajează" o dublă care să o înlocuiască pe soția lui atunci când aceasta nu vrea să-l însoțească în deplasări, potrivit Yahoo News.

Anii trecuți au apărut imagini din care rezulta că înălțimea și alte detalii fizionomice ale Melaniei Trump erau diferite. Donald Trump a spus că această teorie este un fake news, dar asta nu a oprit speculațiile.

Regizorul Zack Bornstein a comentat cu hashtag-ul „Fake Melania”: „Singurul lucru care o să îmi lipsească la această administrație este schimbul de Melanii”.

Președintele Trump nu este primul politician acuzat că a folosit dubluri. De asemenea Hilary Clinton este suspectată că a apelat la o înlocuitoare.

Can we have a serious discussion about #FakeMelania pic.twitter.com/dajeseb8Hr