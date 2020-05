Demisie răsunătoare din USR. "Îşi văd doar de interesele lor şi nu le pasă de ţară"

Doru Oprea a explicat de ce şi-a dat demisia din USR, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

"De 30 de ani ne lamentăm că statul, instituțiile și oamenii angajați în sectorul public nu își fac treaba. Unde e Poliția să amendeze șoferii care au parcat pe trecere? De ce nu strânge Primăria gunoiul? De ce nu spală trotuarele? De ce nu sunt piste de biciclete? De ce nu se oprește furtul de lemne și tăierea pădurilor?

Ok, dacă ei nu o fac, care e soluția? Facem noi treaba și rezolvăm problemele? Cum? Intrăm în politică, candidam și ajungem în pozițiile cheie de unde putem rezolva unele lucruri.

Pentru că nu sunt din categoria celor ce trancane de pe margine, am făcut și eu pasul spre politică împreună cu mulți oameni de bună credință.

Așa s-a născut USR, o uniune pentru salvarea țării, oameni care s-au strâns în jurul altor oameni, a acelor oameni care se luptau de mai bine de 10 ani pentru salvarea Bucureștiului. Oameni cu principii diferite(marxiști, liberali, socialiști, libertarieni) care însă aveau 2-3 lucruri în comun, își doreau din tot sufletul schimbarea țării, transparentizarea cheltuielilor publice, aducerea instituțiilor aproape de cetățeni și punerea acestora în slujba lor.

Din păcate printre acești oameni de bună credință s-au strecurat lupii, lupii aceia flamanzi care au un singur scop, să ia puterea, să ajungă la resurse și să le împartă apoi haitei din care fac parte. USR e condus acum de o grupare care a reușit să îi scârbească pe oamenii de bună credință, pe acei oameni cu bun simt și într-un final să-i facă să plece", a scris Doru Oprea pe pagina sa de Facebook.

"Nu te poţi lupta cu oamenii ăştia. Te aduc în faţa unor tribunale cum făceau comuniştii"

"Mulți cârcotași care nu au făcut niciodată politică, care nu și-au sacrificat timpul, prietenii, banii ani de zile pentru a se implica vor spune: Sunteți lași! Stați acolo și luptați! V-am votat să faceți treabă!

Parțial au dreptate, cei care vor să rămână nu au decât, eu unul nu mai am timp. Nu te poți lupta cu oamenii ăștia, ei nu au pic de bun simt și de respect față de nimic. Contează doar persoana lor și atât, ei își văd doar de interesele lor și nu le pasă de țară. Dacă spui ceva de partid sau de anumite decizii luate sunt capabili să te judece în față unor tribunale precum o făceau comuniștii, ei pun înainte de toate partidul și steagul, iar dacă zici ceva de partid trebuie să fii pedepsit. Uniunea Salvați România e de fapt Uniunea care va salva niște oameni și le va asigura niște posturi călduțe în Parlament și cu noroc ceva locuri în Guvern.

Eu rămân cu un mare regret, poate cel mai mare de până acum, acela că am pierdut timp, un timp pe care nu mi-l mai da nimeni înapoi. Dar e ok, dacă nu o făceam mi-ar fi părut rău că nu am încercat.

Mi-am înaintat astăzi după 4 ani demisia din partid.", a mai scris Doru Oprea.