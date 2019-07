Dosarul Brexit: Marea Britanie trebuie să părăsească UE în 31 octombrie

"Noi am spus întotdeauna clar şi Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru în locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie să plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, în cursul unei conferinţe de presă cu jurnalişti străini.



"Cele 27 de ţări din UE au spus, de altfel, de asemenea, că o nouă amânare fără obiectiv nu este de dorit nici pentru Uniunea Europeană", a adăugat el, evocând "oboseala Brexitului", extenuare legată de acest dosar care afectează viaţa politică britanică după referendumul din iunie 2016 când 52% dintre britanici au votat pentru părăsirea UE, informează Agerpres.



Cei doi pretendenţi la succesiunea Theresei May, Boris Johnson şi Jeremy Hunt, asigură că vor încheia un acord cu Bruxellesul după respingerea în trei rânduri de către deputaţii britanici a celui negociat în noiembrie de Theresa May. Dar niciunul dintre ei nu exclude o ieşire fără acord, iar Boris Johnson, favorit în sondaje, vrea ca separarea să fie pronunţată la sfârşitul lunii octombrie, cu acord sau fără.



"Este în interesul celor două părţi să evite un 'no deal'", a declarat Barclay, susţinător al lui Boris Johnson. Dar guvernul se pregăteşte pentru acest scenariu care ar avea "consecinţe" pentru Regatul Unit, dar la fel "foarte clar"şi pentru ţările din UE, a avertizat ministrul, cu un impact "variabil" în funcţie de ţară, potrivit Agerpres.



Stephen Barclay a declarat că se va întâlni cu negociatorul şef al UE, Michel Barnier, marţi. "În mod clar, alegerea în posturile de conducere din UE schimbă dinamica, dar mai multe personalităţi-cheie vor rămâne în posturile lor în lunile următoare", a declarat ministrul.



Numele succesorului Theresei May va fi cunoscut la 23 iulie.