Dosarul CET Gorova în care Dan Şova era acuzat de corupţie se REJUDECĂ după decizia CCR privind lipsa completurilor specializate

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Instanţa Supremă a decis luni rejudecarea dosarului de corupție al lui Dan Șova, ca urmare a deciziei CCR privind lipsa completurilor specializate de trei judecători.

Decizia de rejudecare a dosarului CET Govora vine după ce un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis o contestaţie în anulare depusă de avocaţii fostului senator şi a anulat condamnarea la trei ani de închisoare cu executare stabilită în cazul lui Dan Şova pentru pentru trafic de influenţă ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale privind completurile specializate. De asemenea, magistraţii au decis ca dosarul să fie rejudecat la Curtea de Apel Bucureşti, deoarece Dan Şova nu mai are calitatea de demnitar, el fiind avocat. Decizia a fost luată cu o majoritate de patru voturi, unul dintre judecători făcând opinie separată, în sensul suspendării procesului şi sesizării Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Dan Şova a fost eliberat din penitenciar în decembrie 2018, după ce Curtea Constituţională a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători de la Instanţa supremă. Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la un denunţător, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora SA la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună.



Anchetatorii mai susţin că Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora SA de peste 1,3 milioane lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură.



DNA preciza că, în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate. În aceeaşi perioadă, senatorul a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 de euro.



În cea de a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 euro, indică procurorii. DNA menţionează că cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureşti. loading...

