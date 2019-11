Dosarul directorilor Lukoil instrumentat de celebrul "Portocală", cu prejudiciu de 1,7 miliarde euro, se reia de la zero

"Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova împotriva sentinţei penale nr. 377 din data de 23 octombrie 2018 pronunţate de Tribunalul Prahova privind pe inculpaţii Bogdanov Andrey Iurevici, Raţă Andrei, Duţu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Dănulescu Dan, S.C Petrotel Lukoil S.A. şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pe care o desfiinţează şi trimite cauza spre rejudecare la prima instanţă potrivit considerentelor prezentei. Conform art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă", este soluţia pronunţată miercuri de către magistraţii Curţii de Apel Ploieşti, conform News.ro.



Decizia privind rejudecarea dosarului în care compania Lukoil şi angajaţi ai acesteia au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni economice a fost luată la peste un an de la pronunţarea sentinţei iniţiale de către judecătorii Tribunalului Prahova, unde dosarul instrumentat iniţial de către fostul procuror Mircea Negulescu, exclus între timp de magistratură, a fost judecat pe fond.



În luna octombrie a anului trecut, Tribunalul Prahova a dispus achitarea directorului Rafinăriei Petrotel Lukoil, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, şi a altor membri ai conducerii rafinăriei, judecaţi pentru infracţuni de folosire cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.



În acelaşi dosar, firma care operează rafinăria Lukoil din Ploieşti, dar şi compania-mamă, cu sediul în Olanda, au fost, de asemenea, găsite nevinovate pentru infracţiuni economice.



Judecătorii au dispus, prin acea sentinţă, ridicarea sechestrului asigurător în privinţa acţiunilor deţinute de cele două firme, dar şi a conturilor bancare aparţinând inculpaţilor persoane fizice.



Dosarul a fost trimis iniţial în judecată în condiţiile în care procurorii îi acuzau pe inculpaţi şi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 2 miliarde de euro, ulterior fiind retrase acuzaţiile privind această infracţiune.



În primă fază, dosarul a fost instrumentat de procurorul suspendat din DNA Mircea Negulescu, iar dosarul a fost preluat de un alt anchetator după ce Negulescu s-a mutat de la Parchetul Curţii de Apel la DNA Ploieşti.



În 18 aprilie 2016, Tribunalul Prahova a dispus începerea judecăţii în dosarul în care Petrotel Lukoil din Ploieşti şi cinci membri ai conducerii rafinăriei au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni economice, după ce, anterior, instanţa constatase în două rânduri existenţa unor neregularităţi în rechizitoriul întocmit de procurori.



În acest dosar procurorii i-au trimis în judecată, în august 2015, pe cetăţeanul rus Andrey Iurevici Bogdanov, director general şi membru în Consiliul de Administraţie al SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, şi pe cetăţeanul moldovean Andrei Raţă, de asemenea membru în Consiliul de Administraţie al rafinăriei, pentru folosirea cu rea-credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani; pe Dan Dănulescu, director General Adjunct la Petrotel Lukoil, şi pe Dorel Duţu, contabil şef al companiei, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, precum şi pe cetăţenii ruşi Alexey Voinstev şi Olga Kuzina, directori generali adjuncţi ai Petrotel Lukoil, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, Olga Kuzina fiind acuzată şi de complicitate la spălare de bani. În acelaşi dosar au fost trimise în judecată şi două companii, respectiv SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, care operează rafinăria de la Ploieşti deţinută de compania rusească, aceasta fiind suspectată de spălare de bani, şi Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.



La momentul trimiterii în judecată, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti arătau că, în perioada 2011-2014, inculpaţii din acest dosar "în calitate de administratori şi directori generali ai Petrotel Lukoil Ploieşti, cu ştiinţă au folosit cu rea-credinţă bunurile şi creditul de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea în numele şi pe seama Petrotel Lukoil Ploieşti a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei), precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie”.



Anchetatorii susţineau totodată că inculpaţii au folosit cu rea-credinţă creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings BV Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect. La vremea respectivă, în acest dosar au fost puse sub sechestru bunuri mobile şi imobile în valoare de două miliarde de euro.