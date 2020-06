Dr. Alexandru Ulici: Modul în care te raportezi la COVID ţine de educaţie. Mulţi dintre cei care au murit de COVID nu credeau în el

Medicul spune că spitalul pe care-l conduce a fost primul spital care a impus purtarea măștii încă din luna februarie, a organizat o secție specială pentru pacienții cu COVID şi zonele-tampon pentru fiecare secție. În plus, conducerea spitalului a depus eforturi susţinute pentru atargerea de sponsori.

"Sponsorizările le-am trimis în special către testele rapide, pentru că acestea nu sunt neapărat omologate, nu sunt acceptate de către toată lumea, și de aceea ni s-a părut incorect să le cumpărăm din bani publici. Toate testele rapide pe care le-am primit în spitalul Grigore Alexandrescu au fost primite ca donații. Nu am fost dispus să investesc niște bani în ceva ce nu este sută la sută unanim acceptat din banii publici. La noi toți pacienții erau testat și rapid, și PCR, în toate variantele posibile, astfel încât să scădem cât mai mult riscul de a avea un pacient contaminat cu COVID și să-l răspândească în spital", a precizat dr. Ulici.

Medicul povesteşte că, în zilele în care a debutat pandemia, tocmai trebuia să plece în concediu în Italia. O circulară de la UMF prin care se anunţa obligativitatea intrării în carantină timp de 14 zile a celor care se întorc din Italia şi o scurtă discuţie cu monitorul de schi din italia cu care medicul trebuia să se întâlnească l-au făcut să realizeze faptul că situaţia se va agrava în scurt timp.

"Încă nu se închiseseră granițele. Îl sun pe monitorul nostru de schi din Italia, care îmi spune cum e situația. În zece minute, vine și o circulară de la UMF, care spunea că toți cei care vin din Italia trebuie să intre în izolare obligatorie 14 zile. În secunda aia, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa de simple și atunci am luat decizia de a nu mai pleca. Mi-am dat seama că am două variante. Ori că constat că sunt tâmpit, ori să constat că sunt genial. Dacă vreau să fiu genial, atunci trebuie să fac absolut tot ce e necesar. Am impus măști, am impus halatele de unică folosință, cu niște costuri fabuloase. Majoritatea costurilor au fost acoperite din sponsorizări. O mască simplă ajunsese să coste 8 lei, de la 30 de bani, cât era înainte. Iar noi am cumpărat cu maximum 3 lei. A fost cu nebunie, cu certuri, cu scandal, cu toate resursele ca să cumpărăm cât mai ieftin. Am făcut trei triaje, cu termoscanare, cu zone speciale, cu de toate", îşi aminteşte managerul spitalului de copii.

Dr. Ulici precizează că în spitalul pe care-l conduce au existat doar patru medici infectaţi, care s-au contaminat în exteriorul unităţiii medicale.

"Avem şi pacienţi infectaţi, dar noi suntem un fel de spital de suport. Însă nu am avut niciun deces dintre pacienți. Noi ținem în spital pacienți pozitivi la COVID-19 numai dacă au o afecțiune supraadăugată. De exemplu, o fractură, o apendicită, ceva ce are nevoie de tratamentul nostru. Altfel, ei pleacă la Matei Balș. La UPU avem zona cea mai de foc, din punct de vedere al pacienților. Dar problema noastră nu e pacientul. Grigore Alexandrescu este un spital care există din 1860, cu circuite la limită și este pus în situația, fără să aibă niciun sprijin de nicăieri, în afară de societatea civilă, să trateze pacienți care sunt copii, să rezolve problema aparținătorilor, care, evident, sunt adulți, și trebuie și ei testați și cazați undeva, și a personalului pe care trebuie să îl izolezi dacă e vreo problemă. Întrebarea mea este: Unde? La pediatrie am 17 saloane și doar cinci au grup sanitar propriu. Saloanele au câte cinci paturi, dar un salon rămâne pentru un singur pacient, dacă e contaminat. Și acum vin și întreb: când dai tu o lege, cum să faci unele norme de neaplicat? Când spui în norme că trebuie în spital distanțare, de ce nu faci o anexă în care să explici ce se întâmplă în situația spitalului de pediatrie? Eu nu am doi pacienți. Eu am doi pacienți plus două mame! Cum mai distanțez? Mi-a dat cineva vreo normă în care să spună dacă un copil cu mama reprezintă o unitate și aceasta trebuie distanțată de cealaltă unitate, adică un alt copil cu altă mamă? Nu a dat nimeni o astfel de normă", spune medicul.

Referitor la persoanele care nu cred în existenţa virusului, medicul are următoarea abordare: "I-aș spune că majoritatea celor care au murit de COVID nu credeau în COVID. Știu și cazuri de cadre medicale care s-au contaminat cu COVID și nu credeau în COVID, așa că stăteau fără mască. În special cadre medicale fără pregătire academică înaltă: infirmiere, îngrijitoare, ambulanțieri".

Dr. Ulici este de părere că modul în care o persoană se raportează la coronavirus ţine de nivelul de educaţie.

"Este, categoric, o problemă de educație, în primul rând. Cu cât ești învățat mai bine să respecți normele de igienă, ai mai puține riscuri. Despre un medic care face așa ceva cred că nu i-a murit niciun apropiat. Când o să-i moară un apropiat, o să-i mai treacă din atitudinea asta", conchide medicul.