Arafat, atac dur la adresa adepţilor teoriei conspiraţiei: "Priviţi-le rudele în ochi şi spuneţi-le că au murit din cauza unei farse"

"Azi, colegii de la Serviciul Judetean de Ambulanta Olt isi iau ramas bun de la un medic care a lucrat in cadrul serviciului respectiv, dupa ce a pierdut lupta cu COVID 19. Tot azi, politistii de la IPJ Olt isi iau ramas bun de la un coleg politist care a cazut victima virusului SARS-COV 2. Recent ne-am mai luat ramas bun de la un coleg pompier din Constanta si doi colegi ambulantieri din Suceava, cazuti la datorie tot din in urma infectarii cu virusul SARS-COV 2".

Raed Arafat îşi exprimă indignarea faţă de mesajele propagate în spaţiul public de adepţii teoriilor conspiraţioniste, care susţin că noul coronavirus nu este real. Şeful DSU a subliniat că a asistat la discuții și atacuri pe rețelele de socializare, în care oameni care nu au minime cunoştinţe de medicină își dau cu părerea și îi influențează și pe alții cu privire la situația actuală.

"In ultima perioada am asistat la discutii si atacuri pe retelele de socializare, si in media, in care personaje care nu au niciun habar ce inseamna medicina, ce inseamna pandemia si ce inseamna virusul cu care ne confruntam pun la indoiala actiunile medicilor si ale autoritatilor fara sa stie ce inseamna pregatire si raspuns in astfel de situatii, sau ce inseamna asumarea raspunderii de catre cei care iau deciziile cele mai grele in aceasta perioada".

Finalul postării are un impact emoţional puternic. Secretarul de stat îi îndeamnă pe cei care încă se mai îndoiesc de existenţa acestui virus să se uite în ochii celor care şi-au pierdut rudele din cauza coronavirusului.

"Invit pe cei care pun la indoiala situatia in care ne aflam, mai ales cei care spun insistent ca este vorba de o “farsa”, sa priveasca in ochi familiile celor cazuti la datorie, si sa le spuna direct ca rudele lor au cazut la datorie din cauza unei “farse”! Condoleantele mele familiilor!"