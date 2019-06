Dr. Vanessa Youness şi Dr. Ştefan Stângaciu au lansat o carte care salvează vieţi

Dupa 11 ani de la nemilosul diagnostic de Scleroza in Placi primit de catre Dr.Vanessa Youness, aceasta a decis impreuna cu cel ce a salvat-o, doctorul Stefan Stangaciu, care i-a promis in urma cu 11 ani ca nu va ajunge niciodata in caruciorul cu rotile si asa a si fost, sa scrie o carte salvatoare de vieti.

Aceasta carte este despre tratamentul pas cu pas urmat de dr Vanessa Youness ce a eliberat-o de orice simptom al acestei boli, ajungand sa aiba un mod de viata mai sanatos si mai energic ca oricand!

Profesor doctor Radu Macovei, doctor Stefan Stangaciu si dr Vanessa Youness au povestit aseara intr-o conferinta de presa deschisa despre cum te poti vindeca de aceasta boala cumplita.

Dr Vanessa Youness: "Am lansat cartea in speranta ca si alte persoane care se confrunta cu aceasta boala sa regaseasca puterea de a se vindeca si de a intelege ca un astfel de diagnostic nu trebuie sa fie sfarsitul vietii, ci defapt poate deveni chiar inceputul unei vieti mai constiente, mai sanatoase si mai frumoase ca oricand. Tratamentul pas cu pas al Sclerozei Multiple prin ApiFitoTerapie este o carte menita sa saleveze vieti si contine sfaturi pentru a duce o viata santoasa".

Astazi Dr. Vanessa Youness este fondatorul mai multor proiecte de antreprenoriat social printre care se numara si Clinica de medicina naturista YOUness Clinic https://www.younessclinic.ro, Fondul de inestitii YOUness https://younessinvestmentfund.ro si Fundatia YOUness

https://fundatiayouness.ro.



Cartea poate fi gasita aici:



1. Pe site-ul clinicii www.YOUness.ro

2. Librariile Humanitas (librarii in 12 orase ale tarii + Bucuresti)

3. Librarium Librarii ( 9 librarii in Bucuresti si tara)

4. Librarii partenere in Brasov (Libris si Ing Press), Targu Jiu (Cartgo),

Timisoara (Esotera), Drobeta Turnu Severin (Sonet), Targu Mures

(Bibliofil), Piatra Neamt (Bibliopolis), Bucuresti (Bibliostar)

5. Site-uri de vanzare online: Hamangiu.ro, emag.ro (prin

intermediul Rolcris sau Libris), libris.ro, elefant.ro

6. Alexandria Librarii (28 librarii, majoritatea in zona Moldovei + Arad si Ramnicu Valcea)