Dr. Vasile Astărăstoae: "Măsurile împotriva COVID au fost absurde. Sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci înseamnă bunăstare"

Specialistul este de părere că s-a creat o panică inutilă în rândul populaţiei şi că virusul nu este atât de periculos pe cât se crede. Medicul nu este de acord cu sintagma "virus ucigaş", atât timp cât nu este ucigaş în sine, ci generează o patologie care poate duce la deces.

"Ne aflăm pe panta descendentă a pandemiei, ea se va muta, cum se mută toate virusurile respiratorii care fac epidemii, au un ciclu, în perioada asta în emisfera nordică, se va muta în emisfera sudică şi vedem care este rezultatul. Nu este atât de catastrofal cum îl vedem la televizor sau cum spun toate prompteristele când le auzi că spun „virusul ucigaş”. Orice virus este ucigaş, dacă dă o patologie orice virus este ucigaş. Şi virusul gripal este ucigaş, şi HIV/SIDA este ucigaş, dar nu trebuie să intrăm în panică", recomandă medicul Astărăstoae.

Doctorul Vasile Astărăstoae subliniază faptul că aproximativ 95% dintre cazurile de coronavirus sunt uşoare. În realitate, doar 2% sunt cazuri grave. Referitor la mortalitatea legată de infectarea cu coronavirus, medicul precizează că este foarte mică, aproximativ 0,4% din mortalitatea generală.

"În acest moment, în lume există circa 5.400.000 de cazuri confirmate. Din acestea, 90% sunt asimptomatice. Ca să spunem aşa, sunt purtători ai virusului. În rest, până la 95% sunt cazuri uşoare, 3% sunt cazuri medii şi 2% sunt cazuri critice, grave. Iar mortalitatea din acest virus este mult mai mică decât a fost ea prognozată. În acest moment, pe panta descendentă a pandemiei virusul reprezintă 0,4% din mortalitatea generală. Gândiţi-vă, sunt 340.000 de decese în toată lumea. Grosul, într-adevăr, este în Vestul Europei şi în Statele Unite ale Americii. Iar aceste 340.000 reprezintă 0,4% din mortalitate în general. Chiar acum 6 zile, New York Times a prezentat o schemă în care a arătat cu cât a crescut mortalitatea generală odată cu venirea virusului. Şi mortalitatea generală a crescut cu 0,1%", precizează specialistul.

Profesorul Astărăstoae afirmă cu certitudine că acest virus nu a fost atât de contagios cum s-a vehiculat. Specialistul recomandă oamenilor să-şi ia măsuri pentru prevenirea infectării, dar aceste măsuri să nu fie absurde.

"Este un nou virus despre care ştim foarte puţine în prezent, dar ştim un singur lucru: nu a fost atât de contagios, cum s-a precizat, şi nu a fost atât de periculos cum s-a estimat. Imperial College a făcut estimările în felul următor: în prima etapă, a spus că în Marea Britanie vor fi două milioane morţi din cauza coronavirusului. După care a coborât-o şi-a spus că vor fi 200.000. Acum două săptămâni a coborât şi a spus că vor fi 30.000. Nu ştiu când o să ajungă să vadă în final care din aceste estimări sunt corecte. De aceea lumea nu trebuie să intre în panică. Trebuie să-şi ia măsuri, dar măsurile nu trebuie să fie absurde şi trebuie să fie suportabile. Măsurile trebuie să fie proporţionale cu gravitatea", remarcă medicul.

Dr. Astărăstoae este de părere că măsurile care s-au luat în România pentru prevenirea răspândirii coronavirusului au fost exagerate. El atrage atenţia că definiţia sănătăţii nu este absenţa bolii, ci bunăstare. Iar bunăstarea trebuie să existe pe toate planurile - fizic, psihic, economic, social etc. Însă, prin măsurile luate, autorităţile nu au avut în vedere şi nu au protejat toţi aceşti parametri.

"La noi, ceea ce am văzut este de domeniul absurdului. Am văzut, la început, că este o simplă gripă, de zece ori mai puţin periculoasă decât gripa, după care am trecut în Apocalipsă. S-au luat nişte măsuri care n-au ţinut cont de esenţa medicinei publice şi a medicinei preventive. Pentru că noi spunem sănătatea înseamnă absenţa bolii, aşa spune toată lumea. Nu este. Definiţia sănătăţii este bunăstare. Bunăstare fizică, psihică, economică, socială, culturală şi spirituală. În momentul în care iei nişte măsuri pentru a proteja sănătatea trebuie să protejezi toţi aceşti parametri. Dacă nu-i protejezi pe toţi poţi să faci mai mult rău decât bine", a declarat Astărăstoae.