Dr. Virgil Musta, dezvăluire alarmantă: "Există şi personal medical care nu crede în existenţa coronavirusului"

Dr. Virgil Musta, medic infecţionist la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeş din Timișoara, spune că estimarea Guvernului, potrivit căreia România ar putea ajunge la 1200-1600 cazuri de coronavirus pe zi, devine din ce în ce mai plauzibilă, în condiţiile în care oamenii refuză să respecte recomandările făcute de autorităţi pentru limitarea răspândirii coronavirusului.

"Da, este posibil să ajungem la aceste cazuri, dacă nu menţinem cele trei reguli de aur: purtarea măştii, distanţa fizică şi spălatul mâinilor. Avem o creştere exponenţială a cazurilor. Dar am speranţa că, după cazurile grave de coronavirus care au fost şi oamenii au murit, lumea o să înţeleagă că nu e de joacă şi nu o să mai spună că pe noi nu ne poate afecta şi va respecta regulile. Eu sper că nu se ajungă la prognoza guvernului, în ce priveşte numărul cazurilor noi de coronavirus", a declarat medicul la Antena 3.

Trei cauze majore pentru creşterea alarmantă a numărului de infectări

Medicul spune că principalele motive pentru care s-a ajuns să explodeze numărul infectărilor sunt fake news-urile, întrunirile de pe litoral şi persoanele asimptomatice.

"Acum trei săptămâni, aveam cinci internări şi un caz nou de coronavirus pe zi. Trebuie spus că este un atac din partea celor care doresc destabilizare, fake news şi lumea crede. Lumea spune că nu avem libertate dacă menţinem regulile, lumea a crezut în fake news. Creşterea cazurilor este o consecinţă şi la ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, la adunările de la mare, la manifestări, acolo unde nu s-a respectat nimic, nicio regulă şi erau focare", a subliniat medicul infecţionist.

Referitor la persoanele asimptomatice, doctorul recomandă ca, din precauţie, să fie considerate infectate mai multe persoane.

"Sunt multe cazuri în comunitate şi mai este o problemă, cea a asimptomaticilor. Ei sunt mulţi şi, din această cauză, trebuie să considerăm infectate multe persoane, pentru a fi precauţi. Acest virus se poate lua de oriunde în comunitate", spune medicul infecţionist.

Cadre medicale care nu cred în coronavirus

Un aspect alarmant asupra căruia a atras atenţia dr. Virgil Musta este cel referitor la faptul că există chiar cadre medicale care neagă existenţa coronavirusului.

"Am întâlnit şi o asistentă medicală care a considerat că nu există virusul, nu a respectat regulile şi, astfel, a îmbolnăvit colegi şi pacienţi. E vorba de peste şase îmbolnăviri. A fost internată la noi în spital, a spus că de ce o internăm că are are o viroză şi după scurt timp s-a externat. E vorba de personal medical care nu crede că boala poate fi mortală şi spunea că noi, medicii, exagerăm", relatează medicul.

Legea carantinei şi izolării, o lege echilibrată

Referitor la Legea carantinei şi a izolării, recent adoptată, specialistul este de părere că ar fi fost bine să fie pusă în aplicare mai demult.

"A venit puţin cam târziu, era mai bine dacă venea în urmă cu două săptămâni, ca pacienţii să fie internaţi 48 de ore. Acest vid legislativ care a existat a făcut ca oamenii să nu mai ţină cont de nimic. Aceasta este o lege echilibrată, care permite izolarea la domiciliu şi permite ca persoana să fie evaluată de medic, pentru că dacă nu evaluează medicul cazul, e mai dificil de tratat", este de părere dr. Virgil Musta.