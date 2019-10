Articol publicat in: Life

Draga Olteanu Matei, mesaj cutremurător după moartea Tamarei Buciuceanu. "Curând o să plec şi eu"

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Drgfa Olteanu Matei a transmis un mesaj cutremurător după moartea Tamarei Buciuceanu. Foto: b1.ro „Întotdeauna ne-am admirat unele pe altele. Ne-am dus cu mare bucurie la spectacolele unora şi ale celorlalte, iar în momentul în care am jucat cu Tamara, într-o piesă, unde eram bucătărese, ne-am înţeles extraordinar. Am jucat împreună şi în „Cuscrele', şi atunci discutam cu Tamara că o să ne luăm de păr şi o să ne certăm, dar nu, dimpotrivă, noi atât de bine ne-am legat", a povestit Draga Olteanu Matei, potrivit prosport.ro. Citeşte şi Tamara Buciuceanu-Botez, condusă pe ultimul drum. Actriţa a fost înmormântată la Cimitirul Sfânta Vineri Draga Olteanu Matei, "Curând o să plec şi eu" „Atunci când ştim că pleacă unul dintre noi, poate pleacă într-o lume mai bună. E greu să te desparţi de un om. (...) Eu cu Tamara ne auzeam la telefon şi ne amuzam din pricina asta. Curând o să plec şi eu, Tamara era doar cu patru ani mai mare decât mine. Noi ne-am iubit foarte mult. O iubim pe Tamara, o respectăm, ne gândim la ea ca la cea mai mare actriţă de comedie a acestor timpuri şi îl rugăm pe Dumnezeu sa o ţină în lumină şi binecuvântare", a mai spus Draga Olteanu Matei. loading...

