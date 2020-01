Drama ascunsă a unei actriţe celebre de la noi. A avortat în timpul unei piese de teatru

Fiecare interviu cu Tora Vasilescu, acum în vârstă de 66 de ani, ajungea inevitabil la întrebarea: "de ce nu aţi vrut să deveniţi mamă?". Însă marea actriţă a fost mamă, dar rolul acesta binecuvântat s-a întrerupt brusc, înainte de a începe. Undeva pe o scenă a României comuniste.

"Într-una din piesele în care am jucat cred că vreo 7 ani, de Mazilu, la un moment dat în pauză am avortat şi am intrat pe scenă şi s-a oprit...am ajuns după spectacol la spital şi era o perioadă în care avortul a omorât mii de femei, erau interzise avorturile", a povestit actriţa.

Mircea Daneliuc, primul soţ al Torei Vasilescu şi partener de scenă atunci, nu a vrut cu niciun chip să aibă copii. Iar actriţa nu a avut de ales. "A spus că nu vrea să-i fie îngrădită libertatea de-a lupta într-o societate cu cenzură. Iar o femeie nu poate hotărî de una singură.", spunea Tora Vasilescu, într-un interviu recent pentru "OK Magazine".

Anii au trecut, iar Tora Vasilescu şi-a transformat durerea de a nu avea copii într-un fel de uşurare autoimpusă. Lumea de azi e prea dură pentru un copil, îşi spunea ea îmbărbătându-se. Însă întrebarea "cum ar fi fost dacă...?" îi mai răsare şi astăzi în suflet.

Tora Vasilescu s-a recăsătorit în 1994 cu un alt bărbat. S-a retras din actorie, însă munceşte cât e ziua de lungă, în grădina casei ei din Buftea. Soţul nu prea o ajută. "Dar e un mare sprijin. Aş vrea ca multe femei la vârsta mea să aibă un soţ ca al meu.", spune mândră Tora Vasilescu, pentru "OK Magazine".