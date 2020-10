Drama Elenei Ionescu, câştigătoarea Survivor România: "A suferit o operaţie pe creier, avea şanse minime de supravieţuire"

“În urmă cu doi ani, mama a suferit o operație pe creier, avea șanse minime de supraviețuire. Însă Dumnezeu a făcut o minune! A văzut moartea cu ochii, era inconștientă, nu mai știa să facă nimic. A avut o tumoră pe creier, care a tot recidivat, creștea haotic, pe artere principale. Mama avea stări de dezechilibru. A fost traumatizant pentru mine.

Mama mea mergea foarte des cu mine la festivaluri, prin țară! Încă de la grădiniță cântam, lumea îmi spunea că am talent, așa că am început să câștig concursuri. Mama a fost persoana care mi-a fost mereu alături, mergea cu mine peste tot, iar tata a fost susținătorul meu financiar. Tata s-a pensionat anticipat, tot pentru mine, să pot finanța un album și un videoclip, acum 20 de ani. Și-a sacrificat jobul la acel moment.”, a spus artista.

Citeşte şi: Scandal amoros după FINALA Survivor România. Cine este Faimoasa pentru care Războinicul Iancu Sterp şi-a părăsit iubita

Elena Ionescu şi-a mărit sânii: "N-am avut dureri aşa cum mă aşteptam"

După ce a câștigat emisiunea Survivor de la Kanal D, vedeta a primit trofeul, dar şi un premiu de 250.000 lei. Acum, vedeta se pregăteşte de o nouă etapă din viaţa ei, după ce a semnat săptămâna trecută cu Antena 1, pentru show-ul cu mămici vedete – «Mămici cu lipici», alături de fiul ei, Răzvan.

Vedeta se va prezenta cu un bust mai generos, după intervenția chirurgicală la care a apelat. Nu a vrut să-și pună silicoane, ci a apelat la o metodă mai simplă și se arată extrem de încântată de rezultate, mai ales că nu s-a confruntat nici cu dureri mari, iar recuperarea a durat puțin.

„A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naştere, când sânii nu mai au acelaşi tonus ca înainte. Mă simt foarte bine, sunt foarte mulţumită şi mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenţie şi m-am simţit foarte bine, nu am avut nici un fel de durere sau recuperare. Am să le arăt tuturor care e starea mea după această intervenţie în următoarea perioadă, mai ales că încep un nou show de televiziune, „Mămici de pitici cu lipici” la Antena 1.

După a doua zi am început filmările, deci corpul şi-a revenit instant, n-am avut dureri aşa cum mă aşteptam sau cum mi se spusese” , a transmis vedeta, potrivit click.ro.