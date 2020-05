Drama femeii care a ratat înmormântarea soţului din cauza pandemiei: "Sufletul meu e negru, nu mai am lacrimi" VIDEO

Florentina Dicu a povestit ce a îndurat în toată această perioadă într-un interviu emoţionant pentru România TV.

"Pe 25 martie am sunat sa vorbesc cu sotul meu, sunand zilnic, zeci de telefoane..si pe data de 25 cand l-am sunat am vorbit cu el. Dupa o oră jumate nu mi-a raspuns. Am sunat din nou, mi-a raspuns o vecina, ca e lesinat, e cazut. I-am zis sa sune la 112...au sunat, au venit, dar nu a mai fost nimic de facut. Facuse un infarct. Aflandu-ma la 2000 de km, am sunat la ambasada, ambasada a zis ca daca am masina personala pot sa ma duc in Romania, sa trimit un mail la Politia de Frontiera, sa spun ce mi s-a intamplat, sa ma lase sa trec. Neavand masina personala, am stat acolo. Nu circulau autocare, nu existau zboruri.

Din Romania m-a ajutat o prietena, sotul ei fiind transportator. Am plecat cu trenul, am ajuns la Stuttgard, el venea din Romania. L-am asteptat patru ore intr-o parcare ca sa vina sa ma ia, sa ajung acasa.

Am ajuns acasă la trei saptamani de la moartea soţului meu, dar mai trebuie acum sa stau in izolare la domiciliu ca sa pot sa ma duc sa pun o lumanare", a povestit Florentina.

Reporter- Ce este in sufletul dvs in acest moment

Florentina Dicu - Nu pot sa va povestesc. E...e rupt...e...nu stiu cum sa...nu stiu..Pentru mine aproape ca s-a incheiat totul. Cel mai mult imi doream sa vin acasa, sa stau cu el ca stiam ca are probleme, terminasem casa, el facea taximetrie aici, in Caracal, ma hotarasem sa vin acasa.

Am rămas doar cu fotografia sotului. În ziua de 11 martie mi-a trimis un mesaj ca daca o sa se intample ceva din cauza coronavirusului sa stiu ca m-a iubit si ma iubeste toata viata... cu asta am mai ramas.

Reporter - Doamna, simtiti o remuscare, un regret?

Florentina Dicu- SINCER? Cel mai mare regret al meu e ca nu am fost langa el cand s-a intamplat.

Reporter- Doamna Florentina, dar de inmormantare cine s-a ocupat?

Florentina Dicu - S-a ocupat fratele meu, cumnata mea si parintii mei. Toti taximetristii au facut o cheta, au pus toti cat au putut ca sa poata sa il inmormanteze. Sufletul meu e negru. Am plans 3 saptamani acolo, eu nu mai am lacrimi...

Reporter - Aţi putut merge la mormânt?

Florentina Dicu - Nu, ca nu am voie sa parasesc domiciliul 14 zile. Asa mi s-a spus la granita. Nu am voie. Am ajuns aseara acasa, nu am putut sa dorm, am stat si am plans. La inmormantare, cumnata mea mi-a facut un video si mi l-a trimis. Am putut sa vad inmormantarea sotului meu prin video.

Reporter - Dumneavoastră aţi stat ore în şir şi la intrarea în România?



Florentina Dicu - Da, 5 ore.

Reporter - Cum a fost? Aţi avut de unde să vă luaţi mâncare? Toaletă?

Florentina Dicu - Erau toalete ecologice care erau foarte murdare. Mancare am facut de acasa, pentru ca in benzinarii nu se vindea mancare.

