Drama prin care a trecut o vedetă TV. A pierdut sarcina: "Avea lacrimi în ochi şi tremura"

Vedeta își dorește foarte mult să devină mamă, iar pierderea fătului a afectat-o enorm. În procesul de vindecare după această traumă i-au fost alături persoanele dragi și, implicit, logodnicul său, Mădălin Mogoș.

Ea și-a dorit să nu știe nimeni ce este în sufletul său, motiv pentru care, o perioadă și-a luat o mică pauză de la unele activități, însă, recent, le-a reluat, au mai mărturisit apropiați ai cuplului.

Alexandra și Mădălin se cunosc din copilărie. Tânărul sportiv i-a oferit inelul de logodnă în urmă cu aproape un an.

„M-a cerut după 6 luni de relație, ne cunoașteam de 11 ani, din copilărie. Mama zice că m-a iubit dintotdeauna, eu nu știu ce să cred. Nu știam să fac alegerile potrivite. Eu i-am zis că în elicopter sau în parașută, dar a fost acasă. A fost cea mai bună decizie.

Noi vorbiserăm deja să ajungem acasă cam la aceeași oră, să mâncăm îmăreună. El m-a întrebat și ce vreau să mănânc. Am scăpat cheia din mână când am văzut ce scrie pe jos, dar nu mă așteptam la un inel, ne mutaserăm de o săptămână.

S-a pus în genunchi, îmbrăcat la cămașă…Nu am zis nici da nici nu, am zis doar: nu cred! Apoi am zis da, îmi venea să țip. Merită tot ce e mai bun. Noi am mai avut mici încercări când eram copii, dar acum am considerat că merită o șansă 100% reală. E ultima alegere, așa sper! Nu am plâns, dar eram șocată! Îl vedeam pe el foarte transpirat, se lipise cămașa de el, el avea lacrimi în ochi și tremura tot. Îi bătea inima super tare”, a povestit blonda, potrivit cancan.ro.

Filmările de la Insula Iubirii, suspendate din cauza coronavirusului

Pandemia de coronavirus a suspendat filmările pentru show-ul Insula Iubirii, de la Antena1. Republica Dominicană, locul unde se filmează emisiunea, a declarat stare de urgență din cauza coronavirusului, conform paginademedia.

Toată echipa, inclusiv prezentatorul Radu Vâlcan, a fost adusă în țară, la doar câteva zile după ce au ajuns. În prezent, toți au intrat în izolare la București.

Republica Dominicană a fost aleasă special pentru filmările emisiunii, deoarece nu prezenta un pericol la momentul respectiv. Insula a fost schimbată în urmă cu câteva săptămâni, cele cinci sezoane au fost filmate în Thailanda.

„Pentru a nu pune în pericol sănătatea echipei de producție, a concurenților și a ispitelor, filmările au fost suspendate, urmând a fi reluate atunci când condițiile o vor permite", spun reprezentanții Antena 1.

Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, a declarat faptul că au prins ultimul zbor dinspre Paris spre București.

„Ne-am întors ieri din Republica Dominicană, din fericire am prins ultimul zbor dinspre Paris spre București. Eram la curent cu tot ce se întâmpla în țară, dar realitatea ne-a lovit când am ajuns pe aeroportul din Paris. Era o imagine șocantă pe aeroport, era totul pustiu, erau oameni care doar testau persoanele aflate în tranzit", a spus acesta.