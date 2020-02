O nouă Insula Iubirii, la Antena 1. Cum se numeşte emisiunea care va debuta curând pe micile ecrane

Este vorba despre formatul britanic Love Island, creat ITV Studios, potrivit TBIVision, citat de paginademedia.ro. Deocamdată nu sunt informații despre momentul când va difuza Antena acesta format.

Love Island, după modelul Big Brother

Love Island este un format în care tineri și tinere sunt izolați într-o casă, dintr-o destinație luxoasă. În formatul britanic, acțiunea se petrece în Mallorca. După modelul Big Brother, tinerii sunt filmați în permanență.

Pentru a rămâne în emisiune, tinerii trebuie să formeze cupluri, fie că o fac din dragoste, din prietenie sau pentru bani, întrucât cuplul câștigător va primi, în final, un premiu în bani.

În prima ediție a emisiunii, concurenții trebuie să formeze cupluri bazându-se pe aparențe, însă în timpul filmărilor aceștia ajung să-și schimbe partenerii. Concurenții care rămân fără parteneri ajung să fie eliminați din concurs.

„Am încercat să-mi găsesc timp liber pentru relaxare, pentru că aveam nevoie de odihnă şi chiar între cele două sezoane, am vorbit cu producătorii şi am reuşit să ajung acasă la familie, pentru că simţeam nevoia să fac asta. Acum nu puteam să merg acolo, aşa că pentru mine e bine”, a spus Radu Vâlcan, care a devenit tătic a doua oară în această primăvară.

Cât priveşte concurenţii, prezentatorul show-ului spune că „acum sunt mai pregătiţi şi au experienţa deja, din faţa televizorului, a celorlalte sezoane. Vin pregătiţi, ştiu pe ce se axează emisiunea, ştiu deja cam pe unde sunt camerele, dar de fapt este o chestiune psihologică la mijloc. Mulţi se uită la această emisiune strict din punct de vedere psihologic, pentru că sunt poveşti şi emisiunea e, de fapt, oglinda societăţii”, a mai spus Radu Vâlcan.