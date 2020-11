A murit un mare dramaturg. S-a stins acasă, suferea de cancer

Israel Horovitz a murit ca urmare a unui cancer, în locuinţa din New York, a precizat aceeaşi sursă. Născut la Massachussetts, a fost dramaturgul american cel mai mult adaptat în istoria teatrului francez. Scrierile sale au fost jucate în cele mai importante teatre din ţară de actori precum Gérard Depardieu, Pierre Arditi sau Line Renaud.

În total, el a scris 70 de piese, între care unele au fost traduse în 30 de limbi, precum: "Park Your Car in Harvard Yard", "The Primary English Class", "The Widow's Blind Date", "What Strong Fences Make" şi "The Indian Wants the Bronx".

Era cunoscut pentru stilul său de la realism la parabolă, de la fabulă la mit. Piesele sale au fost transpuse pe ecran de Al Pacino, Jill Clayburgh sau Diane Keaton.

A scris şi 30 de scenarii pentru cinema, între care "The Strawberry Statement", premiul juriului la Festivalul de la Cannes în 1970 sau, mai recent "My old lady" (2015), cu Maggie Smith şi Kristin Scott Thomas, pe care l-a regizat şi care a fost filmat în 2013 la Paris, unde a trăit mult timp.

Considerat de critici drept fiul spiritual al dramaturgului american Arthur Miller, prieten cu Genet şi Beckett, a fost supranumit de dramaturgul franco-român Eugène Ionesco "drăguţul nostru huligan american".

În 2011, autobiografia sa "Un newyorkez la Paris" a fost publicată de editura Grasset. Un an mai târziu a fost numit Comandor al Ordinului Artelor şi literelor, cea mai înaltă decoraţie a Ordinului Artelor şi Literelor.