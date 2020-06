Drept la replică Călin Rangu

Afirmația că în România ar exista o altă instituție care se ocupă strict de protecția consumatorului este eronată, acea instituție neavând atribuții în domeniul financiar non-bancar. ASF are atribuții exprese pentru protecția consumatorilor. Actul de înființare (O.U.G. nr. 93/2012) menționează expres cele două obiective principale ale ASF, stabilitatea pieței și protecția consumatorilor (asigurați, păgubiți, beneficiari, investitori etc). În plus, întreaga legislație aferentă sectoarelor ASF menționează atribuțiile ASF în domeniul protecției consumatorilor. Directiva privind distribuția de asigurări transpusă în Legea 236/2018, completată cu regulamentele delegate, care fundamentează conceptul de conduită, sunt eminamente pentru protecția consumatorilor și stabilesc atribuții pentru ASF.