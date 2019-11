Dulciuri de post # 1: Gogosi de post

Mod de preparare Gogosi de post

Se dizolva drojdia in apa calduta, se adauga ulei, faina si se amesteca pana aluatul este gata. Se lasa langa o sursa de caldura (preferabil pe aragaz, langa un ochi de aragaz aprins) pana creste. Se intinde in foi si se prajesc in ulei incins. Se presara zahar pudra si se servesc alaturi de o cafea.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: