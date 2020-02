Dumitru Dragomir încasează o pensie uriaşă. Suma primită lunar de la statul român

Dumitru Dragomir, 73 de ani, a declarat la ProSport Live că încasează o sumă uriaşă de la stat.

"Nu cheltuiesc nimic în afară de pensie o să ziceți că am înnebunit. Nu cred că cheltuiesc mai mult de 50 de milioane vechi pe lună. De băut nu beau, de mâncat nu mănânc. Am casă, am mașină. Pe ce dracu să dau banii? De dimineață mi-am făcut două ouă, doi lei. Soția mea nu cere nimic la vârsta ei. Ce-i mai trebuie genți?", a spus Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir, dezvăluiri uluitoare. Cum aducea contracte de milioane de euro la LPF

"Eu n-am luat 17 ani niciun leu salariul de la Ligă. În momentul în care n-am mai fost deputat le-am zis oamenilor de acolo că mă duc la afacerile mele. Atunci mi-au făcut un salariu de 15.000 de euro pe lună. Am apucat din ei vreo trei ani. Datorită lui Borcea și la încă vreo 3-4 conducători am acum o pensie foarte bună. Am până într-o sută de milioane pensie și mai iau și de la Parlament ceva", a mai spus Dumitru Dragomir.

Conform calculelor, fostul şef al LPF are o pensie totală de aproape 15.000 de lei pe lună.