Articol publicat in: Politica

După moţiune, PNL vrea să preia şi nominalizarea comisarului european. Care sunt variantele luate în calcul

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net PNL vrea să profite de căderea Guvernului Dăncilă prin moţiune de cenzură şi să impună şi comisarul european din partea României. Până acum, Bruxelles-ul a respins două propuneri înaintate de PSD: Rovana Plumb şi Dan Nica. Variantele luate în calcul sunt Siegfried Mureşan sau Adina Vălean. PNL va încerca să-l impună pe eurodeputatul Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului PPE din Parlamentul European, pentru funcţia de comisar european pentru transporturi, care i-a fost repartizată României, potrivit unei surse de rang înalt din PPE, citată de euractiv.com. Într-un interviu recent pentru euractiv.com, Mureşan declara: "Dacă avem majoritate pentru a pica guvernul, credem că putem găsi o majoritate pentru a instala un nou prim-ministru; va fi dificil, dar nu va dura mult timp". O altă variantă ar fi Adina Vălean, eurodeputat PNL, scrie Digi24.ro. Preşedintele Klaus Iohannis a spus după moţiunea e cenzură de joi că trebuie numit alt comisar şi că se va implica personal la nivel european pentru ca propunerile făcute de PSD să nu fie acceptate. Varianta de comisar european din partea României vehiculată la vârful PNL este Adina Vălean, mai scrie Digi24.ro, singurul europarlamentar român care este președintele unei comisii în Parlamentul European, fiind de altfel unul dintre cei mai influenți europarlamentari români la Bruxelles. Şi Victor Ponta are o propunere pentru postul de comisar al României. El a lansat un apel pentru propunerea Corinei Creţu pentru un nou mandat şi afirmă că portofoliul extinderii ar fi mai bun decât cel al transporturilor. Citeşte şi: KLAUS IOHANNIS, după moţiunea de cenzură: "Rezolvat! PSD este istorie, mâine încep consultările. Anticipatele, cea mai bună soluţie" loading...

