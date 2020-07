Durere în familia lui Florin Salam. Fratele artistului se zbate între viaţă şi moarte la Spitalul Floreasca

Potrivit Spynews.ro, fratele lui Florin Salam este internat la Spitalul Floreasca și ar fi intubat la Reanimare. Acesta este bolnav și luptă pentru viața lui și nu este vorba despre noul coronavirus.

Se pare că medicul care s-ar ocupa de caz, i-ar fi spus lui Florin Salam să se roage la Dumnezeu pentru o minune, căci evoluția sa nu este una tocmai favorabilă, precizează aceeași sursă.

Florin Salam, acuzaţii grave aduse de fosta soacră

Fosta soacră a manelistului, mama primei sale soții, a făcut dezvăluiri șocante cu privire la felul în care Florin Salam a tratat disparția Ștefaniei.

Florin Salam este acuzat că n-a mai trecut de ani buni pe la mormântul primei sale soţii.

"De 7 ani n-a mai trecut pe acolo, de la parastasul de 7 ani. Sunt mamă de copil. Copiii au mai mers, o dată pe săptămână merg cu noi, miercurea sau duminica. Florin nu vine cu noi. În altă parte se poate duce, îl înțeleg, cântă, dar de Paște nu putea să-i ducă lumină? De Crăciun, de ziua ei... De 7 ani nu a putut să treacă?", a declarat Aurelia, mama primei soții a manelistului.

Scandal în familia lui Florin Salam. Fostul cumnat al manelistului face acuzaţii dure

Femeia a ameninţat că există anumite secrete care nu au fost dezvăluite nici până acum în ceea ce privește relația celor doi, dar și adevăratul motiv al morții Stefaniei.

"Sunt multe probleme de când a murit fata mea, dar au fost copiii mici. Nu mai pot să suport, el a făcut ce a făcut. L-am mai chemat la parastase, a zis că vine, nu a venit. Nu am avut ce să-i fac. Cântă ca să-l ia lumea în brațe, nu-l doare cum mă doare pe mine, vrea doar să fie aplaudat, dar când o să știe lumea n-o să-l mai aplaude. Când o să înceapă lumea să știe, nimic nu o să mai fie la fel. Am rezistat prea mult, nu mai pot, am tăcut pentru copii", a mai mărturisit fosta soacră a lui Florin Salam.