Articol publicat in: Societate

E JALE. Mii de şoferi au fost amendaţi în ultimele 2 zile pentru ceva banal. Ce trebuie să nu mai faci la volan

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net 5000 de amenzi s-au dat în ultimele două zile pentru folosirea telefonului mobil la volan, odată cu intrarea în vigoare a NOULUI COD RUTIER. Foto: stiridobrogea.ro Poliţia rutieră a început de ieri o campanie de verificare a şoferilor care transportă persoane sau marfă, scrie stirileprotv.ro. Poliţiştii au început în forţă o razie care îi vizează şi care va dura până duminică. Citeşte şi COD RUTIER 2019. Poliţia dă amenzi de 1160 de lei pentru gesturi pe care toţi şoferii le fac. Cum să eviţi amenzile Pe lângă microbuze fără revizie şi camioane cu deficienţe tehnice, încă de la prima oră agenţii au găsit şoferi de camion care consumaseră băuturi alcoolice. Şoferul a spus că a băut o bere aseară. "Aveţi permisul suspendat pentru 90 de zile. Nu aveţi voie să mai conduceţi. Daţi-vă jos de la volan", i-a spus poliţistul de la Rutieră. loading...

